Piden retirar el carnet al conductor involucrado en el caso de Brisa Gallardo

El expediente judicial por el fallecimiento de Brisa Gallardo, la motociclista de 20 años que perdió la vida a raíz de un siniestro vial en Capital, registró un nuevo movimiento. La representación legal de la familia formalizó un recurso con la intención de revertir la resolución que autoriza al imputado, Mateo Argüello Medawar, a continuar al volante mientras transcurre el proceso de investigación.

La abogada Julieta Campillay confirmó la presentación del requerimiento, cuyo propósito central es lograr la inhabilitación provisoria de la licencia de conducir de Argüello Medawar hasta tanto se defina su responsabilidad penal. La letrada expresó: “Nosotros, la parte querellante, la familia, presentamos un recurso solicitando que se revea esta medida y que se le inhabilite el carnet durante el plazo de investigación”.

La medida se ingresó este miércoles y permanece a la espera de un pronunciamiento de las autoridades judiciales, sin una fecha predeterminada para el fallo. Cabe destacar que este reclamo sobre el carnet de conducir ya se había expuesto durante la audiencia de formalización realizada el viernes pasado. En esa instancia, el juez de garantías desestimó la prohibición de manejo y facultó al imputado a seguir circulando.

Ante la negativa inicial, la querella resolvió impugnar el dictamen. Campillay argumentó que la meta es impedir que el acusado vuelva a manejar mientras la causa continúe abierta. Al respecto, declaró: “Pedimos sí o sí una medida que asegure que esa persona, por lo menos durante el tiempo de investigación y se determine si es o no es culpable, no pueda conducir”. La abogada fundamentó el reclamo en la magnitud de las consecuencias del hecho e insistió: “Ha sido gravísima”.

Respecto al estado del trámite tras el escrito presentado, la abogada manifestó: “Se presentó hoy (miércoles), así que todavía no tenemos una respuesta concreta”. Asimismo, exteriorizó la expectativa de la familia de la víctima: “Esperemos que nos den la posibilidad de aplicar la medida cautelar al menos desde ahora, durante la investigación”.

Durante la audiencia de formalización también se trataron otras restricciones para asegurar la presencia del imputado en el tribunal. La defensa de Argüello Medawar propuso una declaración jurada de sometimiento al proceso. La querella rechazó esa opción y solicitó presentaciones mensuales en la comisaría más cercana al domicilio del conductor, además de la prohibición de salir del país sin autorización previa. El juez aceptó ambas peticiones de la querella. De este modo, la inhabilitación provisoria para manejar fue la única solicitud de la querella que resultó rechazada en esa sesión, motivando la posterior apelación.

El origen de la investigación penal tuvo modificaciones en la calificación del delito. En un primer momento, las actuaciones se tipificaron como lesiones gravísimas debido a que Brisa permaneció tres días internada. Con la confirmación de su deceso, la fiscalía reconfiguró la causa a homicidio culposo y avanzó en la formalización de la investigación. Al encontrarse el caso en su fase inicial, la culpabilidad del conductor no ha sido determinada.

En cuanto a los plazos procesales, la fiscalía y la defensa solicitaron un período de investigación de un año. La querella se opuso a ese término y requirió reducirlo a un rango de seis a ocho meses. La abogada de la familia respaldó la postura señalando que las partes están identificadas, se completó la autopsia y existen pruebas suficientes incorporadas, entre ellas una filmación del choque. Por ello consideraron innecesario agotar un año para elevar la causa a juicio. Sin embargo, el juez fijó el plazo en un año, aunque la investigación podría cerrarse antes si las diligencias concluyen anticipadamente.

La mecánica del choque en el cruce de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca abrió un debate normativo. La defensa argumentó que Argüello Medawar contaba con prioridad de paso por circular por la derecha, amparándose en la Ley Nacional de Tránsito. En contraposición, la querella respaldó el criterio fiscal de aplicar la legislación provincial, la cual concede la prioridad a quienes transitan por avenidas de significación como Ignacio de la Roza o Libertador.

Junto a la discusión sobre las prioridades de circulación, la querella pondera como elemento sustancial la grabación del siniestro agregada al expediente tras la audiencia. Campillay describió que en las imágenes se observa que el automóvil frena antes de avanzar, permite el paso de otros vehículos e incluso deja cruzar a una moto previa al impacto con el rodado de Brisa. Con base en este registro, la abogada puntualizó: “Él tenía previsibilidad, podía ver ambos costados”.

Finalmente, la representación de la víctima enfatizó la asimetría del choque entre los dos vehículos y remarcó que el conductor del auto no sufrió lesiones, a diferencia del desenlace fatal para la joven motociclista. La causa queda a la espera de la resolución judicial sobre el carnet del imputado.