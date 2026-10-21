Pieles de puma y zorro, aves autóctonas y armas secuestradas en Sarmiento

La Unidad Rural número 4 Sarmiento ejecutó una serie de mandatos judiciales por caza furtiva que culminaron con dos hombres de apellido Bravo y Díaz detenidos. Los efectivos policiales secuestraron tres rifles de aire comprimido con sus balines, resorteras, quince jaulas, tres transportines, una trampa de piso, dos boleadoras, un handy marca Baofeng con cargador y varios cuchillos.

Durante los procedimientos en Sarmiento también hallaron pieles de animales silvestres de zorro, gato montés y una piel de puma. Además incautaron doce aves autóctonas como benteveo, diuca, jilgueros, vira vira, zorzal y loro barranquero, sumadas a tres liebres criollas y una martineta. El operativo desplegado permitió desarticular estas maniobras ilegales en la zona.

En dos de los domicilios allanados se iniciaron procesos de Flagrancia por tenencia ilegal de armas de fuego. En la primera vivienda detuvieron al sujeto de apellido Bravo, mayor de edad y domiciliado en la comuna, a quien le secuestraron una escopeta calibre 16 junto con 6 cartuchos del mismo calibre. En la causa tomó intervención directa la UFI Flagrancia.

Por su parte, en el segundo inmueble inspeccionado los uniformados arrestaron al ciudadano de apellido Díaz, también mayor de edad con domicilio en la localidad, a quien le incautaron una escopeta calibre 16 con intervención de la UFI Flagrancia. Ambos imputados quedaron alojados en la sede de la Comisaría 8 de Sarmiento a disposición judicial.