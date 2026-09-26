Pierre Gasly habló después del accidente que protagonizó con Franco Colapinto y que dejó a los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto francés fue consultado sobre el incidente y respondió de manera breve: confirmó que su compañero se acercó para pedirle disculpas por el choque.

“Sí, vino a disculparse”, respondió Gasly ante la consulta de ESPN sobre si Colapinto había hablado con él después del accidente. Fue la única respuesta que dio el francés sobre el episodio, mientras todavía mostraba su malestar por una carrera en la que Alpine tenía a sus dos autos en condiciones de sumar puntos.

El accidente ocurrió en la vuelta 36, poco después del reinicio de la competencia tras la salida del Safety Car por el choque de Alex Albon. Colapinto intentó avanzar en la primera curva, bloqueó al momento de frenar y terminó impactando contra el Alpine de Gasly.

El golpe hizo que ambos autos quedaran fuera de carrera. Además, el monoplaza del francés terminó impactando contra el McLaren de Lando Norris, que también abandonó el Gran Premio.

La autocrítica de Colapinto

Después de la carrera, Colapinto asumió la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció que se trató de un error que perjudicó a todo el equipo.

“Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, explicó el argentino en diálogo con ESPN.

El piloto de Alpine también describió qué sucedió desde su perspectiva durante la maniobra. “Bloqueé antes de frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”, señaló.

Finalmente, Colapinto pidió disculpas públicamente a su compañero y al equipo. “Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”, expresó.

Un fin de semana que terminó sin puntos

El accidente significó un golpe para Alpine, que había mostrado un rendimiento competitivo durante el fin de semana en Bakú. Gasly había largado séptimo y Colapinto noveno, mientras que ambos se encontraban en posiciones con posibilidades de sumar antes del incidente.

El Gran Premio terminó con la victoria de George Russell, seguido por Max Verstappen e Isack Hadjar. Para Alpine, en cambio, la carrera terminó con sus dos autos fuera de competencia y sin puntos.

El próximo compromiso de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Bahréin, donde Colapinto y Gasly volverán a compartir equipo después del episodio ocurrido en las calles de Bakú.