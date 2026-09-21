Pillaron a Franco Colapinto con una mentira y hay escándalo en la Fórmula 1

El debate sobre la preparación física y personal en el automovilismo sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto (23), quien afirmó que mantiene una baja actividad sexual por los altos niveles de testosterona necesarios antes de salir a la pista. Frente a esta postura, el excampeón argentino Marcos Di Palma desestimó esa exigencia durante una entrevista en Nuevo Día, utilizando precedentes de la máxima categoría.

El expiloto, consagrado en la categoría Supercart durante la temporada 1992, abordó la controversia desde su propia experiencia deportiva. “Yo hacía diametralmente lo opuesta a lo de Franco y así me fue. Él llego a la Fórmula 1 y yo estoy acá“, señaló el referente del deporte motor, para luego argumentar sobre la disciplina en el plano internacional: “Hay campeones del mundo como Jacques Villeneuve (1997 y segundo en 1996) y Kimi Raikkonen (2007 y segundo en 2003 y 2005) que decían que tenían que tener sexo antes de las carreras”.

En ese sentido, el hijo de Luis Rubén Di Palma propuso de manera humorística asesorar al joven deportista. “Yo le diría a Franco que tiene razón, absolutamente. Pero que me ponga de coach seis meses, que pruebe. A ver, seis meses y seis meses, a ver con quién le va mejor”, expresó.

Más allá de la discusión sobre las rutinas previas a las competencias, el exautomovilista ponderó las condiciones del corredor en el circuito internacional. “Franco, es un piloto excepcional. Si le dieran un Mercedes como el que tiene Andrea Kimi Antonelli (20) y George Russell (28) o una Ferrari como la que tiene Lewis Hamilton (41) o Charles Leclerc (28), no tengo duda que en la primera carrera estaría en el podio. Sin lugar a dudas”, afirmó.

En la misma línea, analizó el desempeño del argentino en la grilla actual: “Ese es el nivel que él tiene. Puede haber pilotos mejores que él como Max Verstappen, pero está dentro de los cinco mejores. Es un piloto a nivel mundial. Sin lugar a dudas lo que está haciendo con el Alpine es fantástico. Porque no es un buen auto. Lo han mejorado un poquitito, pero él lo está llevando muy adelante”.

Asimismo, destacó la conexión del piloto con los fanáticos y la expresividad mostrada tras las carreras. “Franco lo que tiene de lindo es que es un ser humano. En la otra carrera, la anterior, que salió séptimo, se le fue un poquitito el auto de costado, se fue afuera, y cuando le hicieron inmediatamente la nota, se largó a llorar. Y eso está muy bueno para todos los que nos gusta el automovilismo, ver ese sentimiento, esa garra”, observó.

Para finalizar, sintetizó el impacto que genera la presencia del deportista en el certamen global. “La Fórmula 1 necesita más de Franco Colapinto que Franco Colapinto de la Fórmula 1. Porque Franco es un tipo que hace llevar gente, se acerca a la gente, te firma autógrafo, te hace pensar al que está del otro lado de la tribuna que es como él. Tiene empatía, es carismático. Te dan ganas de saludalo, pedirle una foto, un autógrafo y abrazarlo. Otros pilotos no te dan esa sensación”, concluyó.