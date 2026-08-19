Un grupo de vecinos de Marquesado resolvió cortar el tránsito en la intersección de Avenida Libertador San Martín y calle Morón para visibilizar una preocupante ola de inseguridad que los afecta desde hace más de dos años. Con pancartas que advertían "¡Cuidado! Zona de Marquesado. Zona peligrosa", las familias de la zona exigieron mayor presencia policial y soluciones de fondo ante la recurrencia de delincuentes que ingresan a sus viviendas a cualquier hora del día.

"Estamos cortando la calle porque ya hemos hecho cientos de reuniones con la policía, con gente de la Municipalidad y de todos lados. Nos dan respuesta uno o dos días y el resto se desaparecen, lamentablemente. Seguimos con los robos constantes: todos los días un vecino sufre un robo", expresó la vecina damnificada, Eugenia Ordines a DIARIO HUARPE.

Ella es productora de vid y posee una finca activa en la zona. La mujer graficó la gravedad de la situación relatando su propia experiencia: "Esta semana, por decirte, yo ya he tenido tres robos. Me han roto ventanas, me tocó verlos... No se puede vivir, es un infierno".

La protesta apuntó directamente al desmantelamiento de los recursos de seguridad en el sector. Según manifestaron los residentes, la Comisaría 34ª —dependencia policial con jurisdicción en la zona— carece del equipamiento indispensable para cubrir la demanda del vecindario. "Ellos tienen toda la buena voluntad como policías, pero no tienen insumos. Tienen un móvil que está roto, no tienen linternas, no sé si tienen municiones. Están completamente desprotegidos ellos y nosotros", cuestionó Ordines.

El malestar vecinal también rozó el accionar judicial. Ordines relató que, al radicar una de sus denuncias, la respuesta recibida desde la fiscalía de turno fue desestimar el hecho: "Llamó el fiscal y dijo que era un 'robo simple', que no le dieran curso. Nosotros salimos todos los días a trabajar para tener lo que tenemos y no le dan valor a nada, pero sí les dan valor a los ladrones".

Los damnificados, organizados en un grupo de alerta comunitaria que reúne a más de 100 familias, señalaron que la inseguridad escaló gradualmente: pasaron de registrar hechos aislados hace dos años a enfrentar intrusiones diarias y violentas en fincas y viviendas, donde los delincuentes sustraen desde herramientas hasta indumentaria de trabajo.

Ante la falta de respuestas sostenidas por parte del Ministerio de Seguridad y las autoridades locales, advirtieron que mantendrán e intensificarán las medidas de fuerza hasta obtener garantías concretas de patrullaje y patrulleros operativos en las calles de Rivadavia.