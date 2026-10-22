SolFrut invertirá US$19,5 millones en San Juan entre 2026 y 2028 para avanzar con dos nuevos desarrollos industriales. El plan contempla la construcción de una planta de elaboración de alimentos y el inicio de una instalación destinada al procesamiento y secado de pistachos, con el objetivo de integrar la producción primaria con nuevas etapas industriales.

La mayor parte del desembolso se distribuirá entre dos iniciativas. Por un lado, la empresa destinará US$9,5 millones a una fábrica de alimentos en Sarmiento. Por otro, invertirá US$10 millones en la primera etapa de una planta para procesar pistachos.

José Chediack, presidente de SolFrut, señaló que la estrategia apunta a transformar materias primas en productos de mayor valor agregado y fortalecer el desarrollo agroindustrial de la provincia.

SolFrut anunció nuevas inversiones para ampliar su capacidad industrial y agregar valor a la producción agropecuaria de San Juan. (Gentileza)

Una fábrica de alimentos en Sarmiento

La nueva planta de alimentos demandará US$9,5 millones, incluidos maquinaria, infraestructura y espacios de servicio. La construcción está prevista entre fines de 2026 y comienzos de 2027, con una nave central de aproximadamente 1.700 metros cuadrados.

La instalación estará destinada inicialmente a producir salsas, aunque su diseño permitirá incorporar nuevas líneas de elaboración. También ampliará la oferta de Oliovita y permitirá fabricar alimentos para terceros bajo el sistema de marcas blancas.

La compañía proyecta, además, atender demandas de distintos sectores, entre ellos los servicios institucionales y la actividad minera.

Pistachos, el otro eje de la inversión

El segundo proyecto tendrá como objetivo industrializar la producción de pistachos. La construcción de la planta de procesamiento y secado comenzaría durante el segundo semestre de 2027, con una inversión inicial estimada en US$10 millones.

Actualmente, SolFrut cuenta con más de 1.100 hectáreas de pistachos implantadas en el departamento 25 de Mayo y prevé ampliar la superficie cultivada. La nueva infraestructura permitirá acompañar ese crecimiento y sumar capacidad de procesamiento en origen.

Más inversiones para ampliar la producción

Los nuevos proyectos se suman a otras iniciativas de la compañía. Durante 2026, SolFrut destinó US$1,5 millones a poner en funcionamiento una planta de elaboración y fraccionamiento de acetos en 25 de Mayo. También inauguró un parque solar fotovoltaico de 2,98 MWp, primera etapa de un proyecto que alcanzará los 6 MWp.

En 2025, la firma inauguró una planta de fraccionamiento de aceite de oliva que fortaleció su capacidad productiva y comercial.

Con más de 30 años de trayectoria, SolFrut desarrolla actividades agrícolas, industriales y comerciales, con más de 3.000 hectáreas cultivadas entre San Juan y La Rioja. Con las nuevas inversiones, busca diversificar su producción y consolidar a San Juan como un polo estratégico para la elaboración de alimentos.