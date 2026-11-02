Cristian “Pity” Álvarez tiene previsto declarar por primera vez este lunes en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La audiencia corresponde a la decimosexta jornada del debate y está programada ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Según confirmó su defensa, el músico se presentará de manera presencial y el traslado desde la clínica de salud mental Solar Colonial, ubicada en Castelar, deberá ser organizado por el tribunal. El procedimiento requiere las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes, además de realizarse en ambulancia y bajo supervisión profesional.

Quiénes declararán en la audiencia

Durante la misma jornada también está prevista la declaración del psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y del sacerdote César Scicchitano Tagle. Además, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro podrían solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos, aunque la decisión quedará en manos de los jueces.

El tribunal está integrado por Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro. En paralelo, la defensa espera que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se expida sobre tres recursos de queja.

Los planteos de la defensa

Uno de los cuestionamientos apunta a que el juicio comenzó sin una resolución definitiva sobre la aptitud médica y psíquica del músico para comprender el proceso y ejercer su defensa. Otro de los recursos cuestiona el rechazo de cinco hábeas corpus y sostiene que existieron vulneraciones de garantías constitucionales.

El tercer planteo pone en discusión la imparcialidad de los jueces y la objetividad del fiscal Sandro Abraldes. Los abogados solicitaron el sobreseimiento de Álvarez o, de manera subsidiaria, la nulidad del juicio y la suspensión del debate hasta que se resuelvan esos planteos.