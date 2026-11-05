Cristian "Pity" Álvarez volvió a quedar en el centro de la atención judicial luego de que la clínica psiquiátrica donde permanece internado informara que dio positivo por cocaína tras participar de una audiencia del juicio por el homicidio de Cristian "El Gringo" Díaz. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados reconoció ante los profesionales de la institución que recibió droga durante su salida al tribunal y que consumió parte de ella.

El episodio quedó registrado en un informe médico fechado el martes 3 de noviembre y enviado al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, que interviene en la internación del músico. Según el documento, Álvarez manifestó que le habían entregado dos envoltorios con cocaína, uno de los cuales habría consumido durante su permanencia en el edificio judicial.

La situación sorprendió incluso a su abogado defensor, Javier Baños, quien aseguró que desconocía lo ocurrido. "Me enteré dando una nota", expresó el letrado, quien también reconoció que el comportamiento del músico durante su declaración le había llamado la atención.

Qué ocurrió con Pity Álvarez después de declarar en el juicio

El músico, que permanece internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar, había sido trasladado en ambulancia hasta el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 para declarar por primera vez en el proceso judicial que enfrenta por el asesinato de Díaz.

Durante la audiencia estuvo acompañado por profesionales de la salud y personas de su entorno. Sin embargo, debido a las medidas de seguridad del tribunal, el enfermero que lo asistía no pudo permanecer junto a él de manera continua.

Al regresar a la institución médica, el personal intentó revisar sus pertenencias. En ese momento, según el informe, Álvarez introdujo una mano en uno de sus bolsillos, rompió un envoltorio plástico e intentó aspirar un polvo blanco.

Cuando los profesionales le preguntaron de qué sustancia se trataba, el músico reconoció que era cocaína y aseguró que se la habían entregado durante la audiencia. Sin embargo, se negó a revelar quién se la había proporcionado.

Los estudios realizados posteriormente confirmaron la presencia de cocaína en su organismo. El resultado contrastó con un análisis efectuado el 29 de octubre, que había dado negativo.

La preocupación de los médicos y las dudas sobre el juicio

Tras conocerse el episodio, los profesionales de la clínica volvieron a desaconsejar los traslados presenciales de Álvarez a las audiencias judiciales. Advirtieron que, durante esas salidas, resulta difícil controlar el contacto con personas de su entorno y garantizar la continuidad de su tratamiento.

Por su parte, Verónica Román, querellante en la causa, cuestionó las circunstancias en las que el músico habría conseguido la sustancia y reclamó explicaciones sobre los controles durante su permanencia en el tribunal.

La revelación también abrió interrogantes sobre el momento exacto en el que Álvarez consumió cocaína. Sin embargo, fuentes judiciales que presenciaron la audiencia señalaron que el músico se mostró conectado con lo que ocurría y que no observaron signos evidentes de intoxicación.

Hasta el momento, no se informó una decisión judicial que invalide su declaración como consecuencia del resultado del análisis.

El crimen por el que es juzgado Pity Álvarez

El exlíder de Intoxicados y Viejas Locas enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano "El Gringo" Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano.

Durante su declaración ante los jueces, Álvarez reconstruyó el conflicto que mantuvo con la víctima antes de los disparos. También aseguró que se había sentido acorralado y expresó arrepentimiento por lo sucedido.

El proceso judicial continúa mientras se evalúan las condiciones de salud del músico y las posibilidades de que siga participando presencialmente de las próximas audiencias.