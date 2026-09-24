Cristian “Pity” Álvarez permanece internado en el Hospital Tornú y se encuentra estable, según el nuevo parte médico difundido este jueves. El informe indica que el músico tiene la presión arterial controlada y que no presentó complicaciones durante el período de observación.

El cantante había sido trasladado en ambulancia al centro de salud el martes por la noche, cerca de las 23, luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. Desde entonces permanece bajo seguimiento médico.

A la espera de una derivación

Según informó TN, Álvarez continúa a la espera de ser trasladado a una clínica correspondiente a su cobertura médica. Por el momento, permanece en el Hospital Tornú mientras se realizan las gestiones para concretar la derivación.

El cuadro se produjo después de un episodio ocurrido durante la madrugada del martes en una estación de servicio de La Paternal, donde el músico protagonizó un choque mientras se encontraba con su novia.

De acuerdo con lo informado previamente por su abogado, Sebastián Queijeiro, después del accidente se produjo una situación familiar que derivó en una fuerte suba de presión. Álvarez fue llevado posteriormente al Hospital Tornú, donde quedó internado.

El seguimiento médico

El miércoles, TN había informado que el músico permanecía en terapia intermedia y bajo observación médica, mientras era sometido a distintos estudios. En ese momento también se había señalado que la Justicia civil había ordenado evaluaciones vinculadas con su estado.

Con el nuevo parte médico, la información disponible indica que Álvarez se mantiene estable, con la presión arterial controlada y sin complicaciones durante el período de observación. Su permanencia en el Hospital Tornú continuará hasta que pueda concretarse el traslado a una institución de su cobertura médica.