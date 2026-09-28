Pity Álvarez intentó escaparse de la clínica donde permanece internado y el Tribunal decidió suspender la audiencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz. El episodio ocurrió este lunes, cuando el músico iba a ser trasladado de terapia intermedia a una sala común para conectarse de manera virtual.

La jornada había comenzado pasadas las 11 y estaban previstos los testimonios de siete personas, entre ellas una perito, un sacerdote y otros testigos con identidad reservada. Sin embargo, poco después del inicio, la defensa volvió a solicitar la suspensión del debate por el estado de salud del cantante.

El abogado Javier Baños sostuvo que no podía comenzar su interrogatorio sin la presencia de su defendido. La querella y la Fiscalía se opusieron al planteo y, tras deliberar, el Tribunal ordenó ampliar la evaluación de salud mental de Álvarez y resolvió inicialmente continuar con el juicio.

Para hacerlo posible, se dispuso un cuarto intermedio con el objetivo de establecer una conexión virtual desde el Hospital Tornú, donde el exlíder de Viejas Locas permanece internado. Fue en ese momento cuando se produjo el incidente.

Según informó TN, al intentar trasladarlo desde terapia intermedia hacia una sala común, Álvarez tuvo una crisis nerviosa e intentó escaparse de la institución. El personal logró contenerlo y lo llevó nuevamente a la habitación en la que se encontraba. Ante la situación, los jueces resolvieron suspender la audiencia.

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

La defensa ya había solicitado la suspensión del juicio debido a la internación del músico tras una crisis hipertensiva. Ese planteo había sido rechazado porque el Tribunal entendió que no existían nuevos elementos que justificaran detener el proceso. Además, aclaró que Álvarez no está obligado a participar de todas las audiencias, aunque sí deberá estar presente durante los alegatos y la lectura del veredicto.

De acuerdo con la acusación, el 12 de julio de 2018 Álvarez mantuvo una discusión con Díaz que derivó en una pelea. La Fiscalía sostiene que el músico sacó un arma y le disparó en la cabeza, además de efectuar otros disparos. Horas más tarde fue detenido.