La Justicia ordenó este martes la internación forzosa de Cristian “Pity” Álvarez por un plazo de 90 días, en medio del juicio que enfrenta por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. La medida fue tomada después del episodio ocurrido el lunes en el Hospital Tornú, donde el músico permanece internado por una crisis hipertensiva.

El Juzgado Civil determinó que Álvarez continúe en ese centro de salud hasta que se defina su destino y una eventual derivación a una institución especializada. Además, ordenó que el director del hospital informe cada 30 días sobre la evolución del paciente y cualquier otro dato relevante.

La resolución también establece que la internación debe mantenerse durante el menor tiempo posible y que, si fuera necesario extenderla más allá de los 90 días, esa situación deberá ser comunicada y evaluada nuevamente por la Justicia.

Qué pasó en el Hospital Tornú

La decisión judicial se produjo luego de que Pity Álvarez intentara abandonar el hospital el lunes, cuando debía participar de una nueva audiencia del juicio de manera remota.

Según informó TN, el músico había sido trasladado desde terapia intermedia a una sala común para conectarse por computadora con la audiencia. En ese momento atravesó una crisis y quiso salir del establecimiento, pero fue contenido por el personal. La audiencia terminó siendo suspendida.

A partir de este episodio, la Justicia pidió al Hospital Tornú que adopte las medidas de seguridad necesarias para evitar que abandone el tratamiento antes de recibir el alta médica. La resolución incluso contempla la posibilidad de implementar una consigna policial, si fuera necesario.

Una posible derivación a una clínica especializada

El juzgado también solicitó a la Clínica Dharma que informe, dentro de un plazo de 48 horas, si está en condiciones de admitir al músico para una eventual internación voluntaria.

En caso de que Álvarez pueda ser derivado a una institución especializada en salud mental y consumo de sustancias, la Justicia pidió además que SADAIC gestione de manera urgente una vacante en una prestadora, que podría ser Dharma u otra institución.

Días atrás, la Clínica Dharma había informado que evaluó al músico el 23 de septiembre y que había determinado la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí o terceros, por lo que consideró que presentaba criterio de internación psiquiátrica. El centro había señalado que todavía quedaban estudios médicos pendientes antes de avanzar con una eventual derivación.

Cómo queda el juicio contra Pity Álvarez

La internación ocurre mientras continúa el juicio contra el músico por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 deberá informar ahora cómo continuará el proceso penal.

La defensa de Álvarez viene planteando que su estado actual debe ser evaluado y que no estaría en condiciones de afrontar el debate. El abogado Sebastián Queijeiro había señalado que incluso la familia de la víctima y la querella habían pedido que se realizaran estudios médicos antes de continuar con el juicio.