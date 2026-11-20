Cristian "Pity" Álvarez no se conectó por Zoom durante la audiencia en la que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires comunicó su condena a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz. El músico debía presenciar la lectura del veredicto mediante una videollamada, pero finalmente no participó de la audiencia.

La sentencia se conoció este viernes 20 de noviembre y determinó que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido con arma de fuego. El tribunal también resolvió absolverlo por el delito de portación de arma.

La ausencia durante la lectura del veredicto

Por disposición de la Justicia, Álvarez debía seguir la audiencia de manera virtual, a través de Zoom. Sin embargo, no se conectó cuando los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro dieron a conocer la resolución.

La ausencia del músico se produjo mientras permanecía internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica. Su situación había sido definida por la Justicia civil, que dispuso una internación por 90 días.

La condena por el asesinato de su vecino

El tribunal lo encontró culpable del crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, el músico asesinó a su vecino de cuatro disparos después de una discusión.

Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella había reclamado 11 años y dos meses. La defensa, en cambio, había pedido la absolución al sostener que el cantante había actuado en legítima defensa.

Qué pasará después de la internación

La condena estableció que Pity Álvarez deberá cumplir 12 años de prisión bajo arresto domiciliario una vez que termine su internación involuntaria, prevista para febrero de 2027. Hasta entonces, continuará bajo la medida dispuesta por la Justicia civil y no quedará detenido.

Además, sus abogados anticiparon que realizarán un nuevo planteo para que el músico pueda acceder a salidas laborales. Los jueces no se pronunciaron sobre ese pedido durante la audiencia.