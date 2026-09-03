Cristian “Pity” Álvarez recibió el alta médica luego de haberse descompensado este miércoles durante una nueva audiencia del juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados había sido trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Fernández luego de comenzar a sentirse mal mientras se desarrollaba la quinta audiencia del debate.

Horas más tarde, los médicos decidieron darle el alta y el músico abandonó el centro de salud acompañado por sus abogados. Antes de regresar a su domicilio habló brevemente con la prensa y explicó qué le había ocurrido.

“Me bajó la presión por escuchar a los peritos”, expresó desde el vehículo en el que se retiró. Además, confirmó que volverá a presentarse ante el tribunal para continuar con el juicio.

El episodio comenzó cerca de las 12.10, después de que declararan los primeros testigos de la jornada. Álvarez pidió autorización para ir al baño, pero pasó el tiempo y no regresó a la sala.

Ante la demora, desde el tribunal fueron a comprobar qué sucedía y advirtieron que el músico se encontraba descompensado. Finalmente fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández.

Suspendieron la audiencia

La situación obligó a suspender la quinta audiencia del juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29.

Durante la jornada estaba prevista la declaración de distintos especialistas vinculados a las pericias realizadas en la investigación. Entre ellos se encontraban profesionales de Criminalística, Balística y del Cuerpo Médico Forense.

Uno de los testimonios fue el de Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística, quien brindó detalles sobre las circunstancias en las que recibió los disparos Cristian Díaz.

Durante las exposiciones, Álvarez también volvió a quedarse dormido en distintos momentos, una situación que generó cuestionamientos del presidente del tribunal.

La defensa del músico sostiene que Álvarez no se encuentra en condiciones cognitivas y físicas adecuadas para afrontar el proceso judicial.

Tras la descompensación y posterior alta médica, el debate quedó suspendido y continuará el próximo lunes.