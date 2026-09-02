Cristian “Pity” Álvarez volvió a quedarse dormido durante la quinta audiencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018. El episodio se produjo este miércoles, mientras avanza el debate oral y se espera la declaración de distintos testigos, entre ellos profesionales vinculados a la autopsia y a las evaluaciones psiquiátricas del músico.

La nueva escena ocurre en medio de una fuerte discusión judicial sobre las condiciones en las que Álvarez se encuentra para afrontar el proceso. Su defensa sostiene que existen elementos para volver a evaluar su estado de salud mental y cuestiona que pueda participar activamente de las audiencias.

Otra vez bajo la lupa

No es la primera vez que el comportamiento del músico durante el juicio genera atención. En una audiencia anterior ya había sido observado dormido, un episodio que sus abogados utilizaron como argumento para insistir con nuevos estudios médicos.

La defensa presentó recientemente una serie de planteos para intentar frenar el juicio y solicitó que se analicen nuevamente sus condiciones físicas y psíquicas. Entre sus argumentos aparecen los episodios de somnolencia y aparente desconexión registrados durante las audiencias.

Los abogados buscan determinar si Álvarez conserva una capacidad suficiente y estable para comprender el proceso y colaborar con su estrategia defensiva.

Un juicio por un crimen ocurrido en 2018

El músico está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, un vecino de Villa Lugano asesinado el 12 de julio de 2018. Según la acusación, Álvarez le disparó en varias oportunidades y posteriormente descartó el arma.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 y tiene como uno de sus puntos centrales determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La defensa, además, sostiene una hipótesis vinculada con el estado mental del músico al momento del hecho y busca que los antecedentes psiquiátricos y el consumo problemático de sustancias sean considerados dentro del análisis del caso.

La salud mental, eje de la estrategia defensiva

El estado de Álvarez ya había generado suspensiones y evaluaciones antes del comienzo del juicio. Distintos estudios médicos fueron incorporados al expediente para determinar si estaba en condiciones de atravesar el proceso penal.

Los informes más recientes concluyeron que presentaba dificultades cognitivas, aunque también señalaron que conservaba recursos suficientes para afrontar las distintas etapas del juicio.

Ahora, los abogados pretenden que esos antecedentes sean revisados a partir de lo ocurrido durante las audiencias. El nuevo episodio de somnolencia vuelve a instalar esa discusión mientras el tribunal continúa con la recepción de pruebas y testimonios.

La jornada de este miércoles contempla además declaraciones de testigos y especialistas que podrían aportar elementos relevantes para reconstruir tanto las circunstancias del homicidio como el estado de Álvarez en distintos momentos del caso.