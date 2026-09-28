El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz continuará este lunes pese a que el músico permanece internado en el Hospital Tornú. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazó un nuevo pedido de la defensa para suspender el debate y convocó a siete testigos para una nueva jornada de declaraciones.

La audiencia comenzará a las 10.30 y tendrá como protagonistas a una perito, un sacerdote y otra persona que había sido citada para declarar durante la audiencia de la semana pasada. Los cuatro testimonios restantes serán de personas cuya identidad permanece reservada.

El pedido de la defensa

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían solicitado nuevamente la suspensión del juicio debido a la internación de Álvarez, quien sufrió una crisis hipertensiva y permanecía bajo atención médica.

La defensa sostuvo que continuar con el proceso podía afectar los derechos y garantías del músico. También hizo referencia a estudios ordenados por la Justicia Civil en el marco de un expediente iniciado por un pedido de curatela.

El tribunal, integrado por Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, rechazó el planteo al considerar que no existía una situación novedosa que justificara interrumpir el debate. El juez Goerner recordó además que Álvarez no está obligado a asistir a todas las audiencias, ya que puede ser representado por sus abogados durante esta etapa del proceso.

Cuándo deberá estar presente

La ausencia del músico durante esta jornada no impide que el juicio continúe. Según explicó el tribunal, su presencia será necesaria cuando llegue el momento de los alegatos y durante la lectura del veredicto.

La Fiscalía, representada por Sandro Abraldes, también se había opuesto al pedido de suspensión y cuestionó los reiterados planteos realizados durante el desarrollo del debate.

El homicidio de Cristian Díaz

Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Según la acusación, una discusión entre ambos terminó cuando el músico habría utilizado una pistola y disparado contra Díaz. La víctima sufrió heridas de arma de fuego y murió como consecuencia de las lesiones y una hemorragia interna.

Después del ataque, Álvarez escapó del lugar y fue detenido horas más tarde. El delito por el que está siendo juzgado contempla una pena de hasta 25 años de prisión.

Un juicio que ya tuvo interrupciones

El debate había atravesado previamente una suspensión luego de que la defensa recusara a los integrantes del tribunal y al fiscal. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó ese planteo y permitió que el juicio pudiera retomarse.

Ahora, con Álvarez internado, el proceso vuelve a avanzar con una nueva ronda de testimonios. La jornada de este lunes será seguida por otra audiencia prevista para el miércoles, en la que también se esperan declaraciones de testigos con identidad reservada.