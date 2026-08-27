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Plan 50 Cuadras: habrá trabajos y cortes sobre calle Mitre este jueves
POR REDACCIÓN
En el marco del Plan 50 Cuadras, este jueves 27 de agosto continuarán los trabajos sobre calle Mitre, en pleno centro sanjuanino. Las tareas alcanzarán dos tramos de esta arteria y contemplarán trabajos de repavimentación, limpieza y bacheo.
Uno de los sectores intervenidos será calle Mitre entre Tucumán y General Acha. En este tramo está previsto avanzar con tareas de repavimentación, por lo que quienes circulen habitualmente por la zona deberán tener en cuenta la presencia de maquinaria y personal trabajando sobre la calzada.
En paralelo, los trabajos alcanzarán calle Mitre entre General Acha y Mendoza. Allí se llevarán adelante tareas de limpieza y bacheo, con una duración estimada de cuatro horas.
Las intervenciones forman parte del Plan 50 Cuadras, que contempla diferentes trabajos destinados a mejorar el estado de las calles y las condiciones de circulación.
Debido a que las tareas se concentrarán sobre calle Mitre, una de las arterias con importante circulación vehicular en el centro, se recomienda a los conductores prestar atención a las indicaciones en la zona y, ante eventuales restricciones de tránsito, optar por recorridos alternativos.