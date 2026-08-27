En el marco del Plan 50 Cuadras, este jueves 27 de agosto continuarán los trabajos sobre calle Mitre, en pleno centro sanjuanino. Las tareas alcanzarán dos tramos de esta arteria y contemplarán trabajos de repavimentación, limpieza y bacheo.

Uno de los sectores intervenidos será calle Mitre entre Tucumán y General Acha. En este tramo está previsto avanzar con tareas de repavimentación, por lo que quienes circulen habitualmente por la zona deberán tener en cuenta la presencia de maquinaria y personal trabajando sobre la calzada.

En paralelo, los trabajos alcanzarán calle Mitre entre General Acha y Mendoza. Allí se llevarán adelante tareas de limpieza y bacheo, con una duración estimada de cuatro horas.

Las intervenciones forman parte del Plan 50 Cuadras, que contempla diferentes trabajos destinados a mejorar el estado de las calles y las condiciones de circulación.

Debido a que las tareas se concentrarán sobre calle Mitre, una de las arterias con importante circulación vehicular en el centro, se recomienda a los conductores prestar atención a las indicaciones en la zona y, ante eventuales restricciones de tránsito, optar por recorridos alternativos.