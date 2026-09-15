El municipio de Rawson puso en marcha su Comité de Emergencias Municipal y anunció un convenio con la Asociación de Ferreteros y Afines de San Juan para facilitar la reparación y acondicionamiento de techos antes de la llegada de nuevas lluvias. El intendente Carlos Munisaga explicó que el objetivo es anticiparse al escenario climático asociado al fenómeno de El Niño y coordinar acciones entre el Estado, el sector privado y los vecinos.

“Estamos lanzando la constitución del Comité de Emergencias Municipal, que va a atender de manera coordinada con distintas reparticiones municipales, organismos provinciales y el sector privado todo lo que pueda generar el fenómeno de El Niño en las próximas semanas”, señaló Munisaga a DIARIO HUARPE.

El jefe comunal explicó que el plan contempla una primera etapa de prevención y mitigación, antes de que se produzcan los eventos climáticos. En ese marco, el acuerdo con los ferreteros permitirá acceder a promociones y descuentos para adquirir materiales destinados a mejorar los techos.

“Vamos a firmar un convenio con la Asociación de Ferreteros y Afines de la provincia de San Juan para establecer promociones especiales y beneficios que permitan a nuestra comunidad prepararse”, sostuvo el intendente.

La iniciativa también contempla capacitación para la colocación de materiales y acondicionamiento de las cubiertas. El objetivo es que los vecinos puedan realizar las tareas por cuenta propia o recurrir a personas capacitadas para prestar ese servicio.

El problema de las filtraciones

Munisaga puso el foco en la cantidad de viviendas que presentan inconvenientes frente a las precipitaciones. Según detalló, Rawson cuenta con unas 40.000 viviendas y más de la mitad tendría problemas de filtración.

“Tenemos aproximadamente 40.000 viviendas, de las cuales más de la mitad tienen problemas de filtración. Estamos hablando de casi 25.000 viviendas con inconvenientes en sus techos”, sentenció.

El intendente remarcó que la problemática se observa durante cada período de lluvias y planteó que la respuesta debe involucrar a distintos sectores. “Esto no tiene que ver solamente con la acción de los organismos gubernamentales. También es necesario que la comunidad se prepare, porque van a registrarse muchas lluvias y hay que acondicionar los techos”, expresó el intendente de Rawson.

Coordinación ante las lluvias

El Comité de Emergencias tendrá un plan preventivo y buscará articular recursos municipales, provinciales y privados. Para Carlos Munisaga, la preparación de las viviendas del departamento será una parte central de la estrategia para reducir los inconvenientes que puedan provocar las precipitaciones.

“No es solamente un problema del Gobierno, sino también de los hogares, y debemos encararlo en conjunto. El municipio acordará con el sector privado mejores precios, capacitará en mano de obra y necesitará también el compromiso de la población”, concluyó sobre el acuerdo que firmaron con la Asociación de Ferreteros de la provincia de San Juan.