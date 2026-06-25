El plan de retiro voluntario que el Gobierno de San Juan analiza implementar para trabajadores estatales encontró una recepción cautelosa entre los gremios del sector. Aunque los sindicatos consultados evitaron respaldarlo sin conocer los detalles, tampoco manifestaron un rechazo a la iniciativa y coincidieron en que podría tener una importante adhesión si las condiciones económicas resultan convenientes para los empleados.

La propuesta comenzó a tomar estado público en los últimos días y forma parte de una estrategia oficial orientada a reducir gradualmente la planta estatal, en un contexto en el que la gestión provincial apuesta a que el crecimiento de actividades privadas, especialmente la minería, absorba parte de la mano de obra.

El debate se da además luego de un fuerte crecimiento del empleo público durante los últimos años. Según datos oficiales mencionados por integrantes del Gobierno, la planta estatal pasó de alrededor de 36.000 agentes en 2019 a cerca de 50.000 en 2023, un incremento que hoy es observado como uno de los principales desafíos para las cuentas provinciales.

Desde UPCN, su secretario general José “Pepe” Villa sostuvo que todavía es prematuro emitir una opinión definitiva porque no se conocen los alcances concretos del programa. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una adhesión significativa. “Hay que ver las circunstancias y el tiempo de cómo se aplica. Habrá que ver las condiciones de esto. Si la oferta es buena, seguramente habrá muchos que se sumen”, afirmó.

Una mirada similar expresó David Alonso, secretario general de Sitraviap. El dirigente consideró que cualquier proceso de reducción del Estado debe analizarse cuidadosamente, aunque reconoció que existen condiciones que podrían favorecer el éxito de la medida.

“Aún sin conocer detalles de la normativa, a nivel general consideramos que achicar al Estado no debe hacerse a cualquier costo. Pero seguramente puede tener éxito porque muchos trabajadores tienen multiempleo y esto les liberaría la posibilidad de dedicarse de lleno a su segundo trabajo”, señaló.

El fenómeno del pluriempleo también apareció en el análisis de los gremios de la salud. Laura Reiloba, secretaria gremial de Asprosa, indicó que la comisión directiva ya comenzó a evaluar el tema junto a su equipo legal y aseguró que el interés podría ser importante entre los afiliados.

“Si la negociación es buena, habrá muchos afiliados que se sumarán. Del Estado ya no se vive y muchos trabajadores tienen pluriempleo y por eso tomarían este retiro voluntario”, sostuvo la dirigente, cuyo gremio representa a unos 700 trabajadores de la salud pública.

Desde ATSA, Rodolfo Montaña coincidió en que algunos trabajadores podrían adherir al programa dependiendo de los beneficios que contemple. No obstante, planteó una advertencia vinculada a la realidad del sistema sanitario.

“En nuestra actividad está faltando gente y no sobrando. Seguramente algunos lo acepten dependiendo de los detalles de la oferta del retiro voluntario”, expresó el dirigente.

Las declaraciones muestran un punto en común entre los principales sindicatos estatales: el éxito o fracaso del plan no dependerá tanto de la idea en sí misma como de la propuesta concreta que presente el Gobierno. Mientras esperan conocer la letra fina de la iniciativa, los gremios admiten que existe un escenario favorable para que muchos trabajadores evalúen dejar el Estado, especialmente aquellos que cuentan con otras fuentes de ingresos o se encuentran próximos a la jubilación.