La madrugada del domingo terminó con dos hombres internados tras una violenta pelea ocurrida en una vivienda de Chimbas. El caso es investigado por la UFI Genérica y la fiscal Daniela Pringles brindó detalles, aunque aclaró que todavía se intenta determinar quién fue víctima y quién deberá responder como imputado.

“En la madrugada del domingo, Ricardo Javier Martínez estaba en su domicilio y recibió la visita de un hombre que le pidió dinero. Martínez es prestamista y él mismo lo ha manifestado en distintas causas”, explicó Pringles.

Según la fiscal, primero se concretó una entrega de dinero y el visitante se retiró. Sin embargo, regresó luego para solicitar más efectivo. Fue entonces cuando comenzó una discusión que terminó con ambos agrediéndose físicamente. “Los dos fueron trasladados al hospital y la Fiscalía está investigando absolutamente todos los extremos de esta causa”, señaló.

Las heridas y las armas

Pringles indicó que tomó intervención alrededor de las 3:30 y que desde ese momento se ordenaron medidas para reconstruir lo ocurrido. “Estamos produciendo pruebas para conocer y desentrañar cómo se dieron los hechos y quién reviste calidad de víctima y quién reviste calidad de imputado”, sostuvo.

La fiscal confirmó que ambos sufrieron lesiones leves, pese a las heridas cortantes que presentaban. En la vivienda fueron secuestrados los elementos que habrían sido utilizados durante la pelea. “En el lugar están secuestrados un hacha y un cuchillo, ambos elementos cortopunzantes”, precisó Pringles.

La causa sigue abierta

Por el momento, la investigación permanece en una etapa inicial y la fiscal evitó atribuir responsabilidades definitivas. “Es muy incipiente. Está en comisaría y todavía cuento con los reportes iniciales y las directivas”, explicó.

Consultada por el consumo de alcohol o estupefacientes, Pringles señaló que no tenía información para establecer esa situación. “Las personas han declarado estando plenamente conscientes”, afirmó.

Martínez cumple una condena domiciliaria. Sobre su actividad como prestamista, Pringles aclaró que no corresponde a esta investigación determinar si existe un delito de usura.

“No se lo ha denunciado como usurero. Nosotros teníamos una condena contra Martínez por un ajuste de cuentas, porque cuando prestaba dinero y no le pagaban, reclamaba con armas de fuego. En el marco de esa causa fue condenado”, explicó.