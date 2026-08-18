Los ahorristas que buscan colocar $1.000.000 en un plazo fijo durante 30 días pueden encontrar rendimientos diferentes según la entidad financiera elegida. Las tasas nominales anuales (TNA) varían entre los bancos y también pueden cambiar de acuerdo con el canal utilizado y las condiciones de cada operación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene una tabla con las tasas informadas por las distintas entidades financieras, lo que permite comparar las alternativas disponibles antes de realizar una inversión.

En las colocaciones online a 30 días analizadas por MDZ, las entidades tradicionales ofrecen tasas que parten del 16% y llegan al 19,5%, mientras que algunos bancos de menor tamaño superan el 20% y alcanzan hasta el 22% de TNA. (

Cuánto paga un plazo fijo de $1.000.000 en los principales bancos

Entre los bancos tradicionales, Banco Nación ofrece una TNA del 19%. Con una inversión de $1.000.000 a 30 días, el ahorrista obtiene aproximadamente $15.616 de intereses y recibe al vencimiento un total de $1.015.616.

En Banco Galicia, la tasa informada es del 17,5%. En este caso, el capital de $1.000.000 genera alrededor de $14.384 de intereses, por lo que al finalizar los 30 días se obtienen $1.014.384.

Por su parte, Santander ofrece una TNA del 16%. Para una colocación de $1.000.000 durante un mes, el rendimiento alcanza aproximadamente $13.151, con un monto final de $1.013.151.

Las tasas de BBVA, Macro, ICBC y otros bancos

Entre las principales entidades también aparecen BBVA y Banco Macro, ambos con una TNA del 18,5%.

ICBC ofrece una tasa del 17,7%, mientras que Banco Ciudad informa una TNA del 17%. En tanto, Banco Credicoop se ubica en el 17,5%.

En el caso de Banco Provincia, la tasa informada para clientes alcanza el 19,5%, una de las más altas dentro del grupo de bancos tradicionales.

Con esa tasa, una colocación de $1.000.000 a 30 días permite obtener aproximadamente $16.027 de intereses, por lo que el monto al vencimiento llega a $1.016.027.

Los bancos que ofrecen las tasas más altas

Las tasas más elevadas aparecen entre algunas entidades de menor tamaño.

Banco BICA S.A. y Banco CMF S.A. ofrecen una TNA del 22%. Para un plazo fijo de $1.000.000 durante 30 días, el rendimiento aproximado es de $18.082, con un total de $1.018.082 al vencimiento.

Por debajo se encuentra Banco Voii, con una tasa del 21,75%.

En tanto, Banco Mariva y Bibank ofrecen una TNA del 21,5%, mientras que Banco del Sol informa una tasa del 21%.

También aparecen otras entidades por encima del 20%. Banco de la Provincia de Córdoba ofrece una TNA del 20,75%, Banco Hipotecario llega al 20,5% para no clientes y Banco Dino ofrece una tasa del 20%.

Otras tasas disponibles

El relevamiento también incluye bancos con tasas similares a las de las entidades tradicionales.

Banco de Formosa y Banco del Chubut ofrecen una TNA del 18,5%, mientras que Banco de Comercio informa una tasa del 19%.

Por su parte, Banco Comafi publica una TNA del 18%.

De esta manera, para una inversión de $1.000.000 a 30 días, la diferencia entre las tasas más bajas y las más altas puede representar varios miles de pesos adicionales al momento de retirar el dinero.