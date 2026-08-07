Plot Center dio un nuevo paso en su crecimiento con la inauguración de su nueva sede sobre avenida Libertador, entre Caseros y Aberastain. La empresa sanjuanina, dedicada a la comunicación visual y la gráfica, estrenó un edificio diseñado para exhibir sus productos, ampliar sus áreas de trabajo e incorporar nuevas tecnologías vinculadas al diseño y la inteligencia artificial.

Durante la apertura, el fundador de la firma, Diego Alvarado, destacó a DIARIO HUARPE que el nuevo espacio fue pensado para acompañar la transformación que atraviesa el sector y preparar a la empresa para los desafíos que vienen. "Este edificio nos permite mostrar mejor lo que hacemos, tener un showroom y generar espacios de trabajo totalmente distintos", expresó.

La empresa trasladó sus operaciones a un edificio más amplio para acompañar su crecimiento.

Alvarado explicó que el nuevo inmueble fue concebido para adaptarse a las tendencias tecnológicas que están modificando la industria gráfica.

"Estamos trabajando con inteligencia artificial y con toda la tecnología avanzada que hoy existe a nivel mundial. Queremos ser parte de ese cambio y demostrar que desde San Juan también podemos desarrollar talento y competir con proyectos de primer nivel", afirmó Alvarado.

Diego Alvarado, fundador de Plot Center.

De un centro de copias a una empresa con más de 20 profesionales

Plot Center nació hace nueve años como un pequeño centro de copias de planos. Con el paso del tiempo, la empresa fue incorporando nuevos servicios hasta especializarse en comunicación visual, diseño gráfico, impresión industrial y soluciones para empresas.

"Empezamos con la idea de un centro de copias junto a un amigo. Después fuimos escuchando las necesidades de los clientes y migrando hacia el mundo gráfico. En 2022 ampliamos la infraestructura industrial y hoy combinamos esa experiencia con un espacio comercial donde la gente puede ver cómo se materializan sus ideas", recordó el dueño de la firma.

Actualmente, la firma cuenta con un equipo integrado por más de 20 profesionales entre diseñadores, especialistas gráficos y personal técnico.

La firma sanjuanina nació hace nueve años y hoy reúne a más de 20 profesionales.

El objetivo: prepararse para el crecimiento de la minería

Uno de los ejes del crecimiento de la empresa estará vinculado al desarrollo minero de San Juan. Según explicó Alvarado, Plot Center trabaja para convertirse en un referente en señalética y comunicación visual para ese sector. "Estamos entrando en el mundo de la normalización de estructuras para todo lo que viene con la minería. La señalética es fundamental para la seguridad y queremos estar preparados para satisfacer esas necesidades de alta exigencia", señaló.

El nuevo edificio alberga maquinaria de última generación para impresión y producción gráfica.

Además, aseguró que la empresa busca convertirse en un espacio donde nuevos talentos puedan profesionalizarse y desarrollar su carrera dentro de la industria gráfica.

La inauguración marcó una nueva etapa para una empresa sanjuanina que continúa expandiendo sus servicios.

El esfuerzo detrás del crecimiento

El empresario también resaltó el trabajo realizado por todo el equipo para concretar la inauguración en un contexto económico complejo. "Es un esfuerzo enorme de todo el equipo. Son muchas horas de trabajo, de ponerse el traje que haga falta. Hoy me toca estar de saco, pero cuando hay que ponerse el mameluco también hay que hacerlo. Trabajando todos los días se puede seguir creciendo", sostuvo.

La empresa busca incorporar inteligencia artificial a sus procesos.

El nuevo edificio de Plot Center funciona sobre avenida Libertador, entre Caseros y Aberastain, en el histórico inmueble donde durante años funcionó Mauro Electrónica. Desde allí, la empresa espera consolidar una nueva etapa, ampliar su alcance a nivel nacional y posicionar a San Juan como un polo de innovación en comunicación visual y diseño gráfico.