Alrededor de dos millones de personas volvieron a caer en la pobreza durante el primer semestre de 2026, según estimaciones privadas formuladas antes de la difusión del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), programada para el próximo 24 de septiembre.

Los cálculos proyectan un cambio de tendencia respecto de la baja registrada a fines del año pasado, impulsado por la persistencia de la inflación y el deterioro continuado del salario real.

De acuerdo con el indicador Nowcast de Pobreza elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), bajo la dirección del econometrista Martín Rozada, la tasa de hogares en situación de pobreza experimentó una suba acumulada de 4,5 puntos porcentuales en comparación con el piso registrado a fines de 2025. El estudio toma como base los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que utiliza el propio organismo oficial.

Primer semestre de 2024: 52,9% (pico tras la devaluación e inflación de diciembre de 2023 y enero de 2024).

Segundo semestre de 2025: 28,2% (piso reciente del indicador).

Segundo trimestre de 2026: 32,7% (estimación puntual).

Promedio del primer semestre de 2026 (enero–junio): 31,4%.

Semestre móvil (marzo–agosto de 2026): 31,3%.

Factores de arrastre y metodología del cálculo

El incremento en las cifras plantea un contraste frente a los discursos oficiales que celebraron un descenso continuado del indicador social desde el pico del 52,9% heredado de la devaluación de diciembre de 2023. Sin embargo, los datos privados muestran que la trayectoria descendente se interrumpió hacia fines de 2025.

Especialistas señalan que el cuadro social podría presentar matices aún más severos debido a los límites de la medición por Canasta Básica Total (CBT), la cual no pondera el «ingreso disponible» de los hogares. Esta variable considera los recursos netos que restan a las familias tras afrontar impuestos, servicios públicos y los compromisos de endeudamiento acumulados desde 2024.

A esto se le suman condicionantes metodológicos en las fuentes oficiales: el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en ponderadores de consumo no actualizados (ENGHO anterior) y una posible sobreestimación en la recuperación real de los ingresos del sector asalariado informal, situados oficialmente con mejoras superiores al 60% en términos reales.