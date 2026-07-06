La antesala del duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 tuvo un protagonista inesperado fuera del campo de juego. La decisión del Comité Disciplinario de la FIFA de suspender provisoriamente la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun modificó el panorama del seleccionado estadounidense y fue celebrada por su entrenador, Mauricio Pochettino, quien calificó la resolución como "un acto de justicia".

El técnico argentino sostuvo que la expulsión sufrida por el delantero en el encuentro frente a Bosnia-Herzegovina nunca debió haberse producido y afirmó que existía un amplio consenso en el ambiente futbolístico sobre el error arbitral.

"Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos todos la decisión. Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta", aseguró el entrenador durante la conferencia de prensa previa al compromiso.

Pochettino recordó que aquella expulsión condicionó el cierre del partido anterior e incluso pudo haber comprometido la clasificación de Estados Unidos a la fase eliminatoria. Por eso defendió la intervención del organismo disciplinario al señalar que existen antecedentes de sanciones suspendidas cuando se comprueba un error manifiesto.

"Es justa la decisión porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo demasiado grande para una acción involuntaria. La integridad y la ética son conceptos mundiales y ser más justos que esto es imposible", afirmó.

Más allá del alivio que representa recuperar a uno de los goleadores del equipo, el entrenador evitó centrar las expectativas en una sola figura. Incluso sorprendió al asegurar que la presencia de Balogun como titular no está garantizada.

"Nuestro poder está en los 26 jugadores, no está en solo uno. Quizá mañana lo dejo en el banquillo a Balogun. La fuerza es el grupo", expresó, al destacar la respuesta colectiva que mostró Estados Unidos cuando debió afrontar buena parte del partido anterior con un hombre menos.

Un legado más allá del Mundial

Pochettino también aprovechó la conferencia para reflexionar sobre el impacto que la campaña de su seleccionado puede tener en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Consideró que el Mundial marcó un punto de inflexión en la relación entre el público y el deporte.

"Antes del Mundial tenía la idea de que no era un país futbolero. Ahora es una oportunidad para que el soccer siga creciendo. Antes muchos iban a ver a Messi; ahora creo que empezarán a seguir más este deporte. Si este país se despierta y empieza a sentir el fútbol, cuidado, porque el potencial es enorme", sostuvo.

En ese sentido, atribuyó a sus futbolistas buena parte de ese cambio cultural. "Los jugadores son quienes están creando la relación con los aficionados. El legado ya está", remarcó.

Bélgica, un examen de máxima exigencia

Con la polémica disciplinaria ya resuelta, el foco deportivo se traslada al exigente compromiso frente a Bélgica. Pochettino calificó al conjunto europeo como "un candidato al Mundial" y destacó la jerarquía y experiencia de sus futbolistas.

"Es un equipo increíble. Nuestro objetivo es mejorar. En marzo no fue un partido oficial y ahora tendremos el apoyo de nuestra afición. Espero que sea un resultado distinto y jugar mejor", señaló.

El entrenador también aclaró que no participó personalmente en la apelación presentada ante la FIFA y que se enteró de la resolución durante el entrenamiento matutino. Para él, la decisión trasciende el caso particular de Balogun.

"Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas", concluyó en la previa de un partido que definirá cuál de los dos seleccionados avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.

El técnico aseguró que la suspensión de la roja fue "un acto de justicia", elogió la fortaleza de su plantel y anticipó un duro cruce ante Bélgica por los octavos de final.