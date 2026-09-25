Desde el 1 de octubre, los conductores que circulen por Pocito deberán prestar especial atención a los controles realizados mediante cámaras. El nuevo sistema de registro de infracciones funcionará durante las 24 horas y tendrá como principal objetivo detectar cruces vehiculares de semáforos en rojo, aunque también permitirá identificar otras conductas consideradas peligrosas.

La puesta en marcha llega después de varios meses de prueba y deja una serie de números que sirven para dimensionar cómo funcionará el nuevo mecanismo. El primero es la fecha de inicio, que será a partir del primero de octubre. El segundo es la cantidad de sectores monitoreados, unos diez puntos inicialmente. Y el tercero es quizás el dato que más llamó la atención durante las pruebas, ya que las autoridades de aplicación detectaron en promedio 48 cruces con luz roja por día.

El juez de Faltas de Pocito, Sergio Martín Scamilla, explicó que esa cifra surgió del relevamiento realizado durante la etapa de prueba.

"Hemos visto un promedio de 48 cruces con luz roja por día en tan solo 10 puntos de medición", señaló.

Cuánto pueden costar las nuevas multas

Otro número que los conductores deberán tener presente es el de las sanciones. De acuerdo con lo informado por Scamilla, actualmente las multas pueden ubicarse entre $250.000 y $2.500.000, según la gravedad de la infracción y las circunstancias de cada caso.

"Obviamente dependiendo de la gravedad y la posibilidad de la inhabilitación del carnet de 15 días a un año", explicó el juez.

Los montos, además, no son necesariamente definitivos a largo plazo, ya que el juez explicó que los valores se actualizan mediante la ordenanza tributaria anual.

La cámara detecta, pero no decide sola

Uno de los puntos centrales del sistema es que la inteligencia artificial no será la encargada de determinar automáticamente que una persona cometió una infracción.

Las cámaras registran las imágenes y el software identifica posibles cruces con el semáforo en rojo. Esa información llega a un sistema municipal y posteriormente es revisada por un operador humano.

Scamilla remarcó esta diferencia al explicar que "el algoritmo no funciona como un juzgador", sino que "funciona como un medio de detección". Es decir, la tecnología genera una alerta, pero una persona debe revisar lo ocurrido antes de que se confeccione el acta.

Ese control permite verificar, por ejemplo, si realmente el vehículo cruzó con luz roja, si ingresó al cruce cuando el semáforo todavía estaba en amarillo o verde o si existió alguna otra circunstancia que deba ser considerada.

"Por más tecnología que se implemente, siempre estará la supervisión humana por si hay alguna falla", sostuvo el juez.

Qué pasa cuando se genera un acta

El procedimiento tampoco termina en el momento en que la cámara registra una posible infracción. Si el operador valida la situación, se confecciona el acta y el titular del vehículo recibe la notificación correspondiente.

A partir de allí, el conductor tiene la posibilidad de presentar un descargo ante el Juzgado de Faltas. Scamilla aclaró que existen "varias instancias hasta pagar" y que no se trata de una multa que se genere automáticamente y deba abonarse de manera inmediata.

En ese sentido, el proceso contempla la posibilidad de explicar las circunstancias en las que ocurrió la maniobra y aportar los elementos que correspondan. El Juzgado será el encargado de analizar ese planteo.

Dónde estarán los controles

Las cámaras estarán distribuidas en 10 puntos considerados de circulación y riesgo. Entre los lugares que ya fueron identificados públicamente aparecen los cruces de Ruta 40 y Calle 11 y Calle 11 y calle Aberastain.