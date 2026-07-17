El Municipio de Pocito informó que ya brinda asistencia a las familias afectadas por el incendio que se desató este jueves en Alfonso XIII, entre Calle 12 y 13, y que se propagó con rapidez debido a las intensas ráfagas de viento Zonda.

Según comunicó oficialmente la comuna, tres familias resultaron con sus viviendas afectadas a raíz del avance de las llamas. Ante esta situación, el área de Acción Social tomó intervención para asistir a los damnificados.

Desde el municipio indicaron que se está brindando una asistencia integral a las familias afectadas, aunque por el momento no precisaron el detalle de la ayuda ni el alcance de las pérdidas registradas.

El incendio comenzó en una zona de pastizales y, favorecido por las condiciones meteorológicas, avanzó hasta alcanzar viviendas y un taller de chapa y pintura. Bomberos y distintos equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para controlar el fuego, que dejó importantes daños materiales.

Mientras continúa el relevamiento de los daños, el Municipio de Pocito aseguró que mantendrá el acompañamiento a las familias afectadas para evaluar las necesidades más urgentes y coordinar la asistencia correspondiente en los próximos días.