Pocito avanza en seguridad vial junto a Familias del Dolor y Esperanza

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza, una organización conformada por familiares de víctimas de siniestros viales que trabaja en la concientización y prevención para evitar nuevas tragedias.

La reunión tuvo como eje principal escuchar las experiencias, propuestas y reflexiones de quienes transformaron el dolor por la pérdida de un ser querido en una tarea de compromiso social. Desde la asociación remarcaron la importancia de generar conciencia sobre la responsabilidad al momento de circular y promover acciones que ayuden a reducir los accidentes de tránsito.

El encuentro se desarrolló en el marco del avance del Plan de Seguridad Vial que impulsa el Municipio de Pocito, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado de la vida y la prevención de siniestros.

Durante la reunión, Aballay destacó el valor del aporte realizado por la organización y aseguró que la participación de la comunidad resulta fundamental para diseñar estrategias más efectivas. "Sus aportes representan un valioso aporte para fortalecer las estrategias que el municipio busca implementar. La prevención, la educación y el compromiso de toda la comunidad son pilares esenciales para construir un tránsito más seguro", expresó el jefe comunal.

Además, señaló que el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones civiles permite sumar nuevas miradas y herramientas para generar cambios culturales en la sociedad. "El trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil resulta clave para generar conciencia y promover conductas responsables que permitan proteger la vida de todos los vecinos", agregó Aballay.

Del encuentro participaron Guillermo Chirino, presidente de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza; Alejandra Nievas, secretaria de la institución, y familiares de víctimas, varios de ellos vecinos de Pocito.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Sergio Sepúlveda; el director de Planificación, Cristian Morales; y el juez de Faltas de Pocito, Sergio Martín Escamilla.

Desde el municipio destacaron que estos espacios de diálogo forman parte de una estrategia integral para avanzar en prevención, educación vial y construcción de un tránsito más seguro para todos los pocitanos.