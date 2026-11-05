El Mercado Frutihortícola de Pocito celebrará su primer mes de funcionamiento con una jornada especial que incluirá espectáculos artísticos, sorteos, una feria de artesanos y emprendedores, además de distintas propuestas para disfrutar en familia. La actividad se desarrollará este sábado 7 de noviembre, de 8 a 13, con una invitación abierta a toda la comunidad.

Los festejos tendrán lugar en las instalaciones del mercado, ubicado sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7, en el departamento Pocito. Durante la mañana, los visitantes podrán recorrer los puestos comerciales, participar de sorteos y disfrutar de presentaciones artísticas.

La propuesta busca celebrar el primer mes de funcionamiento de este espacio, que reúne a productores, comerciantes y vecinos, al tiempo que promueve la comercialización de productos locales y el desarrollo de la economía departamental.

En este contexto, el intendente de Pocito, Fabián Aballay, destacó la importancia del mercado para los productores y comerciantes del departamento.

"La puesta en marcha del Mercado Frutihortícola representó un paso importante para Pocito. Es un lugar que genera oportunidades, fortalece a nuestros productores y comerciantes, y acompaña el desarrollo de la economía local", expresó el jefe comunal.

Asimismo, manifestó su satisfacción por la celebración y resaltó el acompañamiento de quienes participan diariamente en la actividad comercial del establecimiento.

La jornada contará con la participación de artesanos y emprendedores locales, quienes podrán exhibir sus productos ante los visitantes. De esta manera, el Mercado Frutihortícola busca consolidarse como un punto de encuentro para las familias y fortalecer su vínculo con la comunidad de Pocito.