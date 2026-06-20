Este sábado por la mañana, Pocito vivió una emotiva jornada en homenaje al Día de la Bandera con un acto cívico y un desfile que reunió a instituciones, estudiantes, agrupaciones y familias sobre el Boulevard Anacleto Gil, en la localidad de Carpintería.

Academias de danzas acompañaron el desfile Patrio.

La celebración comenzó durante la mañana con el tradicional acto protocolar, donde se realizó el izamiento de la bandera argentina al compás de las estrofas del Himno Nacional. El momento estuvo cargado de emoción y contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, organizaciones intermedias y vecinos que se acercaron para rendir homenaje a uno de los principales símbolos patrios.

Los colores celeste y blanco resaltaron en el acto por de la Bandera.

Tras el acto, los asistentes compartieron chocolate caliente para hacer frente a las bajas temperaturas que marcaron la jornada. Luego llegó uno de los momentos más esperados: el desfile cívico, que llenó de color, música y tradición las calles de Carpintería.

Participaron escuelas de distintos niveles educativos, agrupaciones gauchas, escuelitas deportivas e instituciones dedicadas a la promoción de las danzas folclóricas. Con banderas, uniformes, vestimentas típicas y coreografías patrióticas, cada delegación ofreció una muestra de identidad y compromiso con las tradiciones argentinas.

A pesar del intenso frío, cientos de familias acompañaron el desarrollo de las actividades y se sumaron al festejo, transformando la jornada en un verdadero encuentro comunitario. El entusiasmo de los participantes y el acompañamiento del público fueron protagonistas de una celebración que combinó educación, cultura y sentimiento nacional.

Desde el Municipio destacaron la importancia de mantener vivas estas fechas que forman parte de la historia argentina y permiten fortalecer los valores cívicos en las nuevas generaciones. Además, remarcaron que este tipo de actividades contribuyen a consolidar el sentido de pertenencia y el respeto por los símbolos que representan la identidad nacional.

Con esta celebración, Pocito volvió a demostrar su fuerte arraigo a las tradiciones y su compromiso con la formación ciudadana. La jornada dejó postales cargadas de emoción y reafirmó el valor de compartir en comunidad una fecha tan significativa para todos los argentinos.