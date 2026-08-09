Pocito celebró sus 142 años con emoción y homenajeó a vecinos destacados

Pocito conmemoró este fin de semana el 142° aniversario de su fundación con una serie de actividades que reunieron a autoridades, instituciones y vecinos. Los festejos incluyeron un acto protocolar, homenajes a vecinos destacados y diferentes propuestas artísticas para celebrar la identidad del departamento.

“La verdad que es un día importante para Pocito, para cada vecina, para cada vecino. Un año más de vida, son 142”, expresó el intendente Fabián Aballay en diálogo con DIARIO HUARPE, durante la celebración.

Los homenajeados junto funcionarios y ciudadanos de Pocito.

El jefe comunal destacó el camino recorrido por el departamento y puso en valor a las personas que, a lo largo de los años, contribuyeron a su crecimiento. “Son muchos años de trabajo, de historia, de muchas cosas lindas que le pasaron a Pocito, de muchos logros, de muchas conquistas y de gente que hizo del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo su gran bandera”, sostuvo.

El reconocimiento a vecinos destacados

El acto protocolar se desarrolló en la Plaza De La Libertad y fue encabezado por Aballay, acompañado por integrantes de su gabinete, concejales y vecinos. También participaron los cuerpos de bandera de las escuelas del municipio y la Banda del RIM 22.

Andrea Alejandra Díaz, una de las grandes agasajadas en Pocito: FOTO DIARIO HUARPE.

En el marco de la celebración, el municipio distinguió a vecinos que se destacaron por sus trayectorias y aportes a la comunidad. Los reconocidos fueron María Angélica Atencio, Andrea Alejandra Díaz, Lelia Aramita Meya, Rosendo Américo Carrizo, Luis Meglioli, Segundino Pelayes, Fabricio Nahuel Rosselot e Isabel Ceballes.

“Muchos de ellos vamos a distinguir en esta jornada, como ya casi es tradicional y como lo hacemos casi siempre, cada 9 de agosto”, explicó el intendente.

Rosendo Carrizo, uno de los referentes de la cultura pocitana. FOTO: DIARIO HUARPE.

El valor de la participación

Aballay también resaltó el compromiso de los vecinos con las iniciativas del municipio y recordó el proceso de elaboración del plan estratégico de Pocito, en el que participaron distintos sectores de la comunidad.

“Valoramos muchísimo el alto grado de participación que tienen nuestros vecinos. Lo vemos de manifiesto en cada acción que desarrolla el municipio”, afirmó.

Además, destacó el aporte de los sectores privados y el protagonismo de la cultura y el deporte en la identidad pocitana. “Pocito es también una enorme cantera en la generación de talento deportivo, de talento cultural”, manifestó.

Música para cerrar los festejos

Las celebraciones habían comenzado el sábado por la noche con una Velada de Gala en el Estadio Marcelo García, con las presentaciones del Dúo Díaz Heredia, Inti Huama, Aire Mansero y la Compañía Independiente Sinergia.

La jornada aniversario continuó con espectáculos artísticos y tuvo como cierre la actuación del cantante Diego Villegas, ante un importante marco de público.

De esta manera, Pocito celebró sus 142 años reafirmando su historia y reconociendo a quienes, desde distintos ámbitos, aportaron al crecimiento y desarrollo de la comunidad.