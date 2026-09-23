Un albañil de 32 años, oriundo de Pocito, fue condenado este martes 22 de septiembre a tres años de prisión de cumplimiento condicional por distribuir a través de TikTok material de abuso y explotación sexual infantil. Debido a la modalidad de la pena, no irá a prisión, aunque deberá cumplir las reglas de conducta establecidas por la Justicia.

El condenado fue identificado como Jonathan Ezequiel Lucero Sosa. La causa estuvo a cargo de la UFI Anivi y se inició después de que las autoridades sanjuaninas recibieran un reporte que permitió rastrear la actividad hasta una cuenta vinculada al acusado.

Cómo comenzó la investigación

Según la investigación fiscal, el 17 de mayo de 2026 Lucero Sosa distribuyó desde su cuenta personal de TikTok un archivo que contenía material de abuso y explotación sexual infantil. Esa actividad generó un reporte de CyberTipline.

El informe fue remitido el 3 de junio al Ministerio Público Fiscal de San Juan por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de allí, los investigadores avanzaron con distintas medidas y lograron vincular el teléfono celular secuestrado al hombre con el hecho investigado. También establecieron conexiones con diferentes cuentas asociadas a su nombre.

Tres años de prisión condicional

Este martes se realizó una audiencia de juicio abreviado luego de un acuerdo entre Fiscalía, el acusado y su defensa. El juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi homologó el convenio y condenó al hombre a tres años de prisión condicional por distribución de material de abuso y explotación sexual infantil.

Al no tratarse de una pena de cumplimiento efectivo, Lucero Sosa permanecerá en libertad, pero deberá respetar las condiciones impuestas por la Justicia.

Además, el magistrado ordenó decomisar y destruir el teléfono celular utilizado para cometer el delito. La investigación estuvo encabezada por la fiscal Valentina Bucciarelli, junto a integrantes de la UFI Anivi.