La instalación de GeominLab en el Parque Industrial de Pocito no solo marcó un hito para la minería sanjuanina: también terminó de llenar el predio municipal. Con la llegada del laboratorio, los 18 lotes que tiene el predio quedaron ocupados en su totalidad. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE Andrés Díaz Cano, titular de la Agencia de Desarrollo Económico Local, quien explicó que el parque está "completo a tope" y que la comuna ya trabaja en la búsqueda de nuevas tierras para ampliar la capacidad.

"El parque industrial está completo. Ya los cupos de las empresas están cubiertos, entonces ya no hay espacio para más empresas", señaló el funcionario. Según detalló, la radicación de firmas vinculadas a la minería, como Caterwest y otras proveedoras, se aceleró en los últimos años atraídas por los beneficios impositivos y la ubicación estratégica sobre la Ruta 40.

El intendente de Pocito, Fabio Aballay, según contó Díaz Cano, está preocupado por el futuro del desarrollo industrial del departamento. El proyecto original del parque abarcaba una superficie mayor que incluía terrenos que luego fueron cedidos al EPSE y a la Aduana, lo que redujo el espacio a los 18 lotes actuales.

Para poder ampliar, el municipio necesita adquirir o expropiar nuevos terrenos, pero carece de los fondos necesarios. "Estamos buscando la forma de conseguirlos, el intendente está preocupado por ese tema, pero hay que conseguir fondos y poder seguir desarrollándose en el departamento", admitió Díaz Cano. Y agregó: "Hay terrenos cerca, pero hace falta los fondos para poder expropiarlos o comprarlos".

GEOMIN LAB Inauguró su planta en Pocito.

La Ruta 40, motor de la radicación

Consultado sobre por qué las empresas eligen Pocito, el funcionario fue claro: "Se están instalando por fácil acceso que tienen. La Ruta 40 es clave para la provisión de construcción o de insumos". En ese sentido, destacó que el departamento dejó de ser exclusivamente agrícola para convertirse en un polo industrial. "Hoy inclusive la mayor cantidad de industrias está radicada en Pocito. Ya no es solamente la agricultura, sino también la industria", afirmó, y recordó que este proceso lleva más de 20 años de desarrollo, aunque en los últimos tiempos se aceleró.

En paralelo a la falta de espacio, el municipio avanza en la preparación de la mano de obra local. Díaz Cano informó que hay un convenio vigente con la Facultad de Arquitectura y que están en tratativas para firmar otro acuerdo con la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. "Estamos buscando capacitaciones relacionadas a la construcción y directamente relacionadas a la minería", detalló.

Estas formaciones se canalizan a través de la Oficina de Empleo municipal y apuntan a que los vecinos de Pocito puedan acceder a los puestos de trabajo que generará el boom del cobre. La idea es anticiparse a la demanda de mano de obra que traerá la construcción de los grandes proyectos mineros y su cadena de valor.

El Parque Industrial de Pocito fue inaugurado en septiembre de 2017 y originalmente ocupaba 4 hectáreas con 9 empresas instaladas. Las firmas radicadas accedían a beneficios impositivos por 10 años, incluyendo la exención del pago de impuestos inmobiliarios y sellos, además de acceso a créditos especiales a tasas preferenciales. Con el paso del tiempo, el predio se fue ampliando hasta llegar a los 18 lotes actuales, que hoy están completamente ocupados.