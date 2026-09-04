Pocito fijó límites para incendios controlados tras el fuego en Calle 11

La Municipalidad de Pocito puso en vigencia la Ordenanza 6229 del 2026, que establece un marco para regular las quemas en terrenos y fincas del departamento. Sergio Martín Escamilla, juez municipal de Faltas y Convivencia de Pocito, explicó los alcances de la normativa y remarcó que el objetivo es que quienes recurran al fuego lo hagan bajo condiciones determinadas.

“Esta ordenanza trata de ordenar un poco esta práctica de los vecinos que a veces utilizan el fuego como forma de limpieza de malezas y basurales que encuentran en sus propiedades o fincas”, explicó Escamilla a DIARIO HUARPE.

El funcionario aclaró que, en lo personal, no está de acuerdo con utilizar fuego para realizar tareas de limpieza. “No estoy de acuerdo con la limpieza bajo ninguna circunstancia con fuego, porque implica, aun cuando exista una autorización administrativa, contaminación exactamente igual”, sostuvo.

En los casos contemplados por la ordenanza, la responsabilidad también aumenta para quienes realizan la quema. “Se les están dando las herramientas para que lo hagan, pero para que se haga responsablemente y bajo determinados parámetros”, señaló.

Qué deben hacer los vecinos

Una de las principales condiciones es que no se puede realizar una quema cuando hay viento. Para superficies mayores a 2.000 metros cuadrados, el vecino debe iniciar un trámite ante el municipio y abonar una tasa destinada a los Bomberos Voluntarios.

“La tasa es de 10 litros de combustible por cada hectárea que se vaya a quemar. Si son 2.000 metros cuadrados, será el mínimo, es decir, 10 litros”, detalló el juez.

Luego del pago, interviene la Dirección de Medio Ambiente y Arbolado Público, que debe enviar un inspector al lugar. Allí se verifica que no existan corrales, materiales inflamables u otras condiciones que puedan favorecer la propagación del fuego.

Si la inspección resulta favorable, el vecino recibe un certificado y debe acudir a Bomberos Voluntarios para coordinar el día de la quema. “El personal de Bomberos Voluntarios va a estar durante el tiempo que se realice esa quema, controlando que no se produzca ningún desmadre en el lugar”, explicó Escamilla.

Multas desde $3.000.000

La normativa también se complementa con el Código de Faltas y Convivencia. Allí se establece que una quema realizada sin autorización puede generar una multa de $3.000.000 cuando no supera los 100 metros cuadrados. Si la superficie afectada es mayor, se pueden sumar aproximadamente $75.000 por cada metro cuadrado, según las circunstancias particulares del caso.

Escamilla también aclaró que no es necesario demostrar una intención deliberada para aplicar una sanción. “No requerimos que haya intención para sancionar, sino que es suficiente la imprudencia o la negligencia”, afirmó.

Además, la responsabilidad puede recaer directamente sobre el propietario del terreno. “En el caso de infracciones cometidas con terrenos, ya sea porque están sucios, con maleza o porque se producen incendios, es responsable el dueño del terreno”, explicó.

La investigación por el último incendio

Respecto del último incendio registrado en Pocito, que habría afectado una superficie cercana a los 3.000 metros cuadrados, el juez confirmó que la investigación continúa.

“Han existido avances. Hemos enviado un oficio porque tomamos conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una pericia realizada por Bomberos de la Provincia”, indicó Escamilla.

El municipio ya había realizado actuaciones y pericias con Bomberos Voluntarios, pero decidió solicitar también la intervención de especialistas provinciales para sumar elementos a la investigación y determinar cómo ocurrieron los hechos.