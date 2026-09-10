Pocito fortalece la prevención ante lluvias y el fenómeno de El Niño

El Municipio de Pocito reunió este jueves al Comité de Operaciones de Emergencias Departamental (COED) para coordinar acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias y tormentas previsto para este sábado. Además, durante el encuentro se analizó el posible impacto que el fenómeno de El Niño puede generar en San Juan, con especial atención en el departamento.

Pocito reunió a organismos e instituciones para fortalecer la prevención y respuesta ante lluvias, tormentas y anegamientos.

Por disposición del intendente Fabián Aballay, el Municipio continúa fortaleciendo las acciones de prevención y coordinación con los distintos organismos e instituciones que forman parte del COED. El objetivo es anticipar escenarios y estar preparados para responder de manera rápida y organizada ante cualquier situación que pueda presentarse.

Coordinación entre organismos

El encuentro se desarrolló en el Salón de Actos de la Municipalidad y tuvo como eje anticipar escenarios y fortalecer la coordinación entre los distintos organismos. También se establecieron criterios de trabajo conjunto para responder de manera rápida y organizada ante cualquier eventualidad.

Durante la reunión se evaluaron las condiciones previstas para los próximos días y la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención, asistencia y respuesta. La atención estará puesta especialmente en posibles lluvias intensas, anegamientos, caída de árboles u otras situaciones que puedan afectar a los vecinos.

Quiénes participaron

Del encuentro participaron representantes de Bomberos de la Provincia y Bomberos Voluntarios, Cáritas, Scouts, Acción Católica, Vialidad Nacional y Provincial. También estuvieron representantes de la Policía provincial y del Ejército, Cruz Roja, Hidráulica y del Hospital Federico Cantoni.

Además, participaron representantes de Ecogas y Petren Gas, clubes deportivos y Uniones Vecinales, junto a integrantes de las distintas áreas del Municipio que forman parte del esquema de emergencia departamental. La convocatoria permitió reunir las capacidades de diferentes instituciones frente a posibles situaciones de emergencia.

Una mirada puesta en los próximos meses

Desde el COED se destacó la importancia de trabajar de manera anticipada y articulada, sumando las capacidades de cada institución. La intención es estar preparados y poder actuar ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en el departamento.

La reunión forma parte del trabajo preventivo que viene llevando adelante el Municipio de Pocito, con la mirada puesta no solamente en el pronóstico inmediato. También se analizaron los posibles efectos que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño puedan generar durante los próximos meses.

La premisa del esquema de emergencia departamental es clara: prevención, coordinación y presencia territorial para cuidar a los vecinos de Pocito.