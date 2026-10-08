Pocito inauguró este jueves su nuevo mercado frutihortícola, un espacio que busca acercar a productores y consumidores y generar un nuevo polo comercial para el departamento y la provincia. En el primer día de funcionamiento ya se instalaron más de 60 productores, con puestos fijos y transitorios para la comercialización de frutas y verduras.

El mercado funciona en la infraestructura que anteriormente era utilizada como empaque de ajo y fue reacondicionada por el municipio. El predio cuenta con una amplia playa de estacionamiento, cámara frigorífica, báscula, confitería y espacios destinados a los productores.

(Foto DIARIO HUARPE)

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, destacó a DIARIO HUARPE el significado de la apertura para una actividad que considera central en la economía departamental.

“La agricultura es uno de los pilares de nuestra economía local. Hay una gran cantidad de familias, de personas vinculadas a la actividad agrícola y esto es un apoyo a este sector”, sostuvo.

Un mercado pensado para productores y consumidores

Aballay explicó que la iniciativa surgió de conversaciones con productores y que el objetivo es facilitar la comercialización directa de la producción.

“Hay más de 60 productores hoy instalados en este sector”, señaló el intendente, quien remarcó que el predio tiene capacidad para seguir creciendo y sumar nuevos rubros comerciales.

(Foto DIARIO HUARPE)

Actualmente, el mercado está destinado exclusivamente a frutas y hortalizas, aunque el municipio proyecta incorporar carnicerías, panaderías y otros comercios vinculados a la alimentación.

“Hoy solamente estamos hablando de frutas y hortalizas, pero claramente en los próximos días vamos a seguir incorporando otros rubros con la idea de que cada vecino que se acerque a este lugar pueda encontrar una oferta bastante variada”, explicó Aballay.

El intendente también destacó que la propuesta no estará limitada a productores de Pocito. “Las puertas están abiertas” para agricultores de departamentos vecinos y zonas aledañas que quieran llevar allí sus productos.

(Foto DIARIO HUARPE)

La intención, además, es organizar “tours de compra” para facilitar el traslado de vecinos de zonas más alejadas del departamento hacia el nuevo mercado.

Según Aballay, los consumidores podrán encontrar “precios sumamente accesibles” al comprar directamente a quienes producen las frutas y verduras.

Cuánto cuesta instalarse

El director de Producción de Pocito, Andrés Díaz Cano, explicó que la creación del mercado respondió a una demanda planteada por los propios productores durante el Plan Estratégico Pocito 2024-2036.

“En los talleres de agricultura principalmente se planteaba la necesidad de crear un mercado que pudiera albergar a todos los que producían dentro del departamento y evitar distancias mayores para poder trasladarse”, indicó.

Durante octubre, el municipio decidió no cobrar el uso de los puestos a los productores con espacios fijos ni a los transitorios.

Además, la cámara frigorífica estará disponible de manera gratuita para los puesteros transitorios, permitiéndoles conservar la mercadería de un día para otro.

“Hoy no se les está cobrando nada durante el mes de octubre a los puesteros transitorios y a los puesteros con puestos fijos”, explicó Díaz Cano.

El funcionario remarcó que el objetivo es que la iniciativa beneficie tanto a quienes producen como a quienes compran.

“Lo que permite es crear otro polo de desarrollo económico productivo dentro de la provincia, tratando principalmente de que sean beneficiados tanto los consumidores como los productores que puedan vender en forma directa cada una de sus producciones”, afirmó.

Cuatro etapas para ampliar la propuesta

La apertura actual representa la primera etapa de un proyecto que contempla la incorporación progresiva de nuevos rubros comerciales.

Díaz Cano explicó que el proyecto está dividido “en cuatro etapas” y que el municipio pretende sumar carnicería, panadería y otros espacios una vez obtenidas las habilitaciones correspondientes.

“Hoy solamente estamos con lo que es frutas y verduras, porque son las habilitaciones que hoy tenemos. Así que de a poquito vamos a ir incrementando todo”, señaló.

El mercado funcionará de lunes a sábado, de 7 a 13 horas. Ese horario podrá modificarse posteriormente de acuerdo con la época del año y las condiciones climáticas.

De esta manera, el municipio busca consolidar el predio como un espacio permanente de comercialización directa y, al mismo tiempo, como una nueva alternativa para productores que hasta ahora debían trasladar sus cosechas hacia otros mercados de San Juan.

Dato

El Mercado Frutihortícula está ubicado sobre Avenida Joaquín Uñac, entre Calles 6 y 7.