Pocito incorporó un nuevo camión autobomba para sus Bomberos Voluntarios

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pocito incorporó un nuevo camión a su equipamiento, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y atención de incendios y otras emergencias. La presentación oficial de la unidad se realizó con la presencia del intendente Fabián Aballay y autoridades y funcionarios del departamento.

Se trata de un Mercedes-Benz 1017, modelo 1989, con tracción 4x2 y equipado con una autobomba urbana. El vehículo cuenta con un motor diésel de seis cilindros turbo de 170 HP y una capacidad de almacenamiento de 1.600 litros de agua.

Las características del nuevo camión

La unidad dispone de una bomba marca Ziegler, con una capacidad de funcionamiento de 1.500 litros por minuto y configuración de alta y baja presión. Además, tiene capacidad para transportar hasta 10 personas y cuenta con un sistema eléctrico de 24 voltios.

Entre sus características también se encuentran compartimentos laterales y traseros destinados al almacenamiento de los elementos necesarios para las tareas operativas. De esta manera, el cuerpo de Bomberos Voluntarios suma un nuevo recurso para desarrollar sus intervenciones.

El reconocimiento al trabajo de los bomberos

Durante el acto, Aballay destacó la importancia del cuerpo de Bomberos Voluntarios para el departamento y, a través de su jefe, Agustín Moya, transmitió su saludo y reconocimiento a todos sus integrantes. El intendente resaltó la vocación y el compromiso de quienes trabajan diariamente al servicio de la comunidad.

Asimismo, hizo referencia a la intervención realizada recientemente en la zona de calle Alfonso XIII, donde distintas familias resultaron afectadas y los bomberos tuvieron una participación importante para asistir a los vecinos y atender la emergencia.

La incorporación del camión representa una nueva herramienta para la institución y busca fortalecer su capacidad de respuesta ante incendios y otras situaciones que requieran asistencia.