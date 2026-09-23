La Municipalidad de Pocito avanza con la instalación de cámaras de registro de infracciones en sectores de mayor circulación vehicular y con altos índices de siniestralidad con víctimas fatales. La medida forma parte del Plan de Seguridad Vial que impulsa la gestión del intendente Fabián Aballay.

El sistema permitirá registrar infracciones durante las 24 horas y apunta a reducir conductas de riesgo en calles y accesos.

El objetivo de la política pública es proteger la vida mediante acciones de prevención, educación, concientización y control. El sistema permitirá realizar controles durante las 24 horas y complementará la tarea que actualmente desarrollan los inspectores y las fuerzas de seguridad.

Qué infracciones detectarán

Las cámaras tendrán un objetivo eminentemente preventivo y estarán destinadas a detectar distintas contravenciones de tránsito. Entre ellas se encuentran el cruce de semáforos en rojo, los adelantamientos indebidos y otras conductas que ponen en riesgo a conductores, pasajeros y peatones.

Según se informó, la experiencia registrada en distintas provincias argentinas muestra que la presencia de estos dispositivos genera un efecto disuasorio. También mejora el comportamiento de los conductores y contribuye a disminuir la cantidad de siniestros viales.

El encuentro con Familias del Dolor

En este marco, Aballay mantuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza. La organización está conformada por familiares de víctimas de siniestros viales y transformó el dolor por la pérdida de sus seres queridos en un compromiso para generar conciencia y evitar nuevas víctimas fatales.

Durante la reunión, los representantes de la entidad compartieron sus experiencias y acercaron propuestas. También coincidieron en la necesidad de fortalecer las herramientas destinadas a reducir los siniestros viales.

“Escuchar su traumática experiencia, sus propuestas y su mirada fue muy valioso”, expresó Aballay. El intendente agregó que “la prevención, la educación y el compromiso de toda la comunidad son el camino para cuidar la vida”.

El antecedente de la Ruta 40

La implementación de las cámaras también responde a los antecedentes registrados sobre la Ruta Nacional 40 y los cruces de acceso al departamento. Estos sectores fueron identificados por la Dirección Nacional del Observatorio Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial como uno de los corredores de mayor riesgo del país.

Diversos estudios realizados en jurisdicciones donde funcionan cámaras de control de velocidad indican reducciones de entre un 15 y un 30% en los siniestros ocurridos en los sectores monitoreados. Por ese motivo, esta tecnología de registración y evidencia es utilizada en numerosos países como herramienta dentro de las políticas de seguridad vial.

Con esta medida, la Municipalidad de Pocito busca fortalecer la prevención y modificar conductas de riesgo. La iniciativa forma parte del compromiso del municipio con la seguridad vial y la protección de quienes transitan diariamente por sus calles y accesos.