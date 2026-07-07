La historia, la cultura y el patrimonio de Pocito trascendieron las fronteras provinciales y nacionales con la presentación del libro "Pocito, mi lugar en el mundo" en la 11ª Feria del Libro Gabriela Mistral, desarrollada en la ciudad de Vicuña, en la Región de Coquimbo, Chile.

La participación del municipio sanjuanino se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y estuvo encabezada por el intendente Fabián Aballay, quien dialogó con el público sobre el proceso de elaboración de la publicación y destacó el trabajo de investigación que permitió reconstruir gran parte de la memoria histórica del departamento.

Durante su exposición, Aballay puso en valor la labor desarrollada por el equipo coordinado por el periodista pocitano Daniel Tejada, responsable de la dirección general del proyecto, y señaló que la obra constituye un aporte para preservar la identidad local y fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

El libro reúne historias, tradiciones, patrimonio cultural y los principales protagonistas que marcaron el crecimiento de Pocito, convirtiéndose en un material de consulta tanto para vecinos como para estudiantes, investigadores y lectores interesados en conocer el desarrollo histórico del departamento.

La presencia de Pocito en la feria se concretó en el marco del proceso de integración que la comuna mantiene desde hace años con la Municipalidad de Vicuña y la Región de Coquimbo, fortaleciendo los vínculos institucionales y culturales entre ambos territorios.

Durante la actividad, el alcalde de Vicuña, Mario Aros Carvajal, agradeció la participación del intendente sanjuanino y destacó el compromiso de ambas comunidades por seguir consolidando los históricos lazos de amistad entre la provincia de San Juan y el Valle de Elqui. Además, remarcó que la cultura constituye uno de los principales instrumentos para profundizar la integración entre ambos pueblos.

La presentación fue moderada por el periodista y jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, Matías Rodríguez, junto al gerente de la Corporación Cultural Municipal de esa ciudad, Francisco Varas Campos.

Desde el municipio destacaron que la participación en este evento representó un hecho inédito, ya que Pocito se convirtió en el primer municipio argentino en presentar una publicación de estas características en un ámbito internacional, reafirmando la decisión de promover su patrimonio histórico y cultural más allá de las fronteras.

La iniciativa fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Pocito, la Municipalidad de Vicuña, la Región de Coquimbo y la Oficina de Integración Municipal de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo, organismo que impulsa acciones destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas comunidades.

"Pocito, mi lugar en el mundo" recorre la historia, las tradiciones, el patrimonio y la identidad del departamento a través de relatos elaborados por Mariela Otarola, Viviana Pastor y Eduardo Merino, bajo la coordinación general de Daniel Tejada.

Además de su edición impresa, el libro puede descargarse de manera gratuita desde el sitio oficial de la Municipalidad de Pocito, permitiendo que cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, pueda acceder a una obra que busca preservar la memoria colectiva y difundir la riqueza histórica y cultural del departamento.