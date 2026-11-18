El Concejo Deliberante de Pocito aprobó la prohibición de los escapes libres tras un proyecto presentado por el Juez de Faltas Martín Escamilla para erradicar los ruidos molestos en la comuna. La medida quedó formalizada mediante la Ordenanza N.º 6256/2026, que modificó el Código de Faltas y Convivencia de la Municipalidad de Pocito.

La nueva normativa sancionará a quienes circulen con escapes libres, sin silenciador o modificados para elevar el sonido. Las penalidades económicas se fijaron entre 50 y 2.000 Unidades de Justicia, por lo que, con un valor actual de $5.000 por unidad, los montos van desde $250.000 hasta $10.000.000.

El cálculo de las infracciones se realiza multiplicando las Unidades de Justicia correspondientes por su cotización vigente al momento de labrar el acta. De este modo, si el valor de referencia de la unidad sufre modificaciones a futuro, el importe final en pesos de cada sanción se actualizará automáticamente.

La reglamentación abarca a motocicletas, automóviles y cualquier otro rodado que posea sistemas abiertos, removidos o adulterados. También penaliza los dispositivos instalados para provocar explosiones, detonaciones o cortes de motor mediante la manipulación mecánica de los vehículos que transitan por el departamento.

Para constatar las faltas, las autoridades realizarán inspecciones visuales y técnicas o utilizarán sonómetros y decibelímetros homologados. Sin embargo, la ordenanza aclara que no hará falta realizar una medición acústica cuando se detecte un caño de escape manifiestamente libre, abierto o sin silenciador.

Además de las sanciones económicas, los agentes quedaron facultados para retener y trasladar los vehículos infractores al depósito municipal. Para recuperar la unidad, el titular deberá demostrar que adecuó el sistema a las normas reglamentarias y superar una nueva inspección técnica habilitante.

Los caños de escape retirados serán decomisados por el Juzgado de Faltas o el área que designe el Departamento Ejecutivo. Estas dependencias podrán ordenar su compactación o destrucción total, procedimiento que incluso podrá llevarse a cabo en un acto público utilizando maquinaria pesada.

La fiscalización estará a cargo de los inspectores de la Municipalidad de Pocito, quienes podrán coordinar operativos conjuntos con la Policía de San Juan y otras fuerzas competentes. El objetivo central es garantizar el cumplimiento estricto de la ordenanza en todas las arterias del departamento.

Finalmente, la norma establece agravantes severos para quienes generen aceleraciones innecesarias, detonaciones o cortes en zonas residenciales, hospitales, escuelas, comercios o lugares con alta concentración de público. En esos casos el valor de la multa se duplicará, mientras que si las maniobras se cometen en grupo la sanción se triplicará.