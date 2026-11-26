Las autoridades de Pocito y del Gobierno de San Juan avanzan en la articulación de acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas vinculadas al fenómeno del Super Niño. En ese marco, el intendente Fabián Aballay recibió a funcionarios provinciales para presentar la organización y el funcionamiento del Comité de Emergencia Departamental (COED).

Del encuentro participaron el jefe de Asesores de la Provincia, Rodolfo Colombo; el director provincial de Protección Civil, Diego Morales; y representantes de los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano. También estuvieron presentes funcionarios municipales y el encargado de la Delegación Pocito de la Dirección de Hidráulica, Carlos Romero.

Cómo funciona el Comité de Emergencia Departamental

Durante la jornada, las autoridades provinciales conocieron en detalle la estructura del COED, el espacio encargado de coordinar la planificación y las acciones de prevención y respuesta ante situaciones de emergencia. La presentación estuvo a cargo del director de Planificación municipal, Cristian Morales, quien explicó cómo se organizan los equipos y cuáles son los mecanismos previstos para actuar ante una eventual catástrofe climática.

En ese contexto, Rodolfo Colombo destacó el nivel de preparación y organización del municipio. Además, valoró el trabajo que desarrolla Pocito para anticiparse a posibles escenarios de emergencia y contar con una respuesta coordinada que permita proteger a la comunidad.

Articulación entre el Municipio y la Provincia

La reunión forma parte del trabajo impulsado por el Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), un ámbito promovido por el Gobierno de San Juan para coordinar a los distintos organismos y municipios. El objetivo es fortalecer las tareas de prevención, planificación y respuesta frente a eventuales contingencias.

Por su parte, Aballay agradeció la visita y el trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial. El intendente también manifestó su disposición para continuar fortaleciendo la cooperación con las distintas áreas, al considerar que la prevención y la capacidad de respuesta requieren del compromiso y la participación de todos.

Desde el Municipio destacaron la importancia de consolidar estos espacios de trabajo conjunto, con planificación, organización y coordinación institucional. La finalidad es mejorar la preparación ante posibles emergencias y brindar mayor seguridad y protección a los vecinos de Pocito.