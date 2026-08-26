Pocito continúa consolidándose como un departamento con condiciones para atraer inversiones, generar empleo y acompañar el crecimiento de empresas que buscan expandirse en San Juan.

En ese escenario, cada vez más firmas eligen instalarse en el departamento para desarrollar sus actividades y proyectar nuevas etapas de crecimiento. La reciente inauguración de una planta de Scania sobre Ruta Nacional 40 se suma a ese proceso y representa un nuevo impulso para la actividad comercial y productiva de la zona.

Scania apostó por Pocito

La empresa inauguró anoche sus nuevas instalaciones en Pocito, en una decisión que reafirma su apuesta por San Juan y por el crecimiento de su presencia en la provincia.

El acto contó con la participación del intendente de Pocito, Fabián Aballay, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Sergio Sepúlveda, y el director de Planificación, Cristian Morales.

Durante la inauguración, el jefe comunal destacó la decisión de la firma de elegir al departamento como parte de su proceso de expansión y valoró el impacto que este tipo de inversiones puede generar en la economía local.

“Celebro enormemente la apertura de esta nueva sucursal de Scania en Pocito. Es una empresa de referencia en el transporte que sigue apostando por San Juan y que eligió a nuestro departamento para seguir creciendo”, expresó Aballay.

Más oportunidades para los vecinos

Para el municipio, la llegada de nuevas empresas también abre expectativas vinculadas con la generación de oportunidades laborales y el movimiento económico del departamento.

“Estoy seguro de que esta llegada también traerá nuevas oportunidades para Pocito”, sostuvo el intendente, quien además felicitó a los integrantes de la empresa y auguró una etapa de crecimiento.

“Que este sea el comienzo de muchos proyectos, más inversión y nuevas oportunidades para cientos de sanjuaninos”, manifestó.

Una apuesta al futuro

La instalación de nuevas empresas se suma a un proceso que busca posicionar a Pocito como un territorio atractivo para quienes pretenden invertir, producir y expandirse en San Juan.

La llegada de Scania representa, en ese sentido, más que la apertura de una nueva planta: es una señal del movimiento que atraviesa al departamento y de las expectativas que genera la incorporación de nuevas inversiones.

El desafío para Pocito será continuar generando condiciones para que más empresas encuentren allí un lugar donde desarrollar sus proyectos, fortalecer la actividad económica y abrir nuevas oportunidades para los vecinos.