El municipio de Pocito ya recuperó 30 plazas durante la gestión del intendente Fabián Aballay y continúa avanzando con nuevas intervenciones en distintos sectores del departamento. Los trabajos forman parte de una política de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, con el objetivo de generar lugares de encuentro, recreación y disfrute para las familias.

Actualmente, las tareas se desarrollan en diferentes puntos del departamento, entre ellos los espacios verdes ubicados en David Chávez y Calle 10, y David Chávez y Calle 11. También se trabaja en las plazas de los barrios Carmelo Panetta, Antonio Aberastain, Doncel, Bella Vista y Portal del Sur.

Los barrios donde avanzan las obras

Las intervenciones contemplan el mejoramiento integral de los espacios verdes y recreativos para que los vecinos puedan contar con plazas renovadas y en mejores condiciones. El propósito es que estos lugares puedan utilizarse para actividades recreativas, deportivas y de encuentro comunitario.

La recuperación de las 30 plazas se suma a otras acciones que lleva adelante el Municipio para fortalecer los espacios públicos y acercar mejoras a los diferentes barrios. Según informaron desde la comuna, los trabajos responden a las necesidades de las distintas comunidades del departamento.

El objetivo de recuperar los espacios públicos

El intendente Fabián Aballay destacó la importancia de continuar con estas intervenciones y sostuvo que los espacios verdes son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Desde el municipio seguimos trabajando en la recuperación y puesta en valor de los espacios verdes de nuestro departamento, porque entendemos que estos lugares son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", expresó.

Además, el jefe comunal remarcó que buscan que las familias cuenten con lugares limpios, cuidados, iluminados y en buenas condiciones. “Queremos que los vecinos de Pocito cuenten con lugares limpios, cuidados, iluminados y en buenas condiciones, donde los niños puedan jugar y las familias disfrutar", agregó.

Aballay también señaló que el Municipio continuará impulsando tareas de recuperación, mantenimiento y embellecimiento de estos espacios. La iniciativa apunta a sostener la puesta en valor de las plazas en los distintos sectores de Pocito.