Poder Judicial de San Juan: paso a paso, cómo inscribirse al concurso 2026

El Poder Judicial de San Juan ya habilitó las inscripciones para el Concurso de Aspirantes 2026, destinado a quienes quieran postularse para futuros cargos de planta permanente de personal administrativo y técnico. El trámite comenzó este martes 1 de septiembre y podrá realizarse hasta el viernes 4.

Para quienes quieran participar, estos son los pasos que deben seguir:

Paso a paso para inscribirse

1. Prepará una computadora

Antes de comenzar, tené disponible una PC o notebook. El Poder Judicial aclara expresamente que el formulario no puede abrirse desde dispositivos móviles.

2. Entrá al sitio oficial del concurso

Ingresá al micrositio de inscripción del Poder Judicial:

Formulario de inscripción – Concurso de Aspirantes 2026

Allí vas a encontrar la sección “Formulario de Inscripción” y el botón “INSCRIBIRSE”.

3. Hacé clic en “INSCRIBIRSE”

El formulario se encuentra habilitado desde el martes 1 de septiembre y estará disponible hasta el viernes 4 de septiembre a las 12:00. No conviene dejar el trámite para el último momento.

4. Completá tus datos personales

El formulario corresponde al concurso para futuros cargos de planta permanente del personal administrativo y técnico. Allí deberás completar la información solicitada por el sistema.

Los requisitos generales informados oficialmente son:

Tener 18 años o más.

Tener nacionalidad argentina, por nacimiento, naturalización u opción.

Acreditar dos años de residencia en San Juan.

Tener el secundario o Polimodal completo.

Las personas de 35 años o más deberán acreditar oportunamente los aportes jubilatorios anteriores.

5. Elegí una circunscripción judicial

Este punto es importante: solo podés inscribirte para una de las dos circunscripciones, no para ambas.

Primera Circunscripción Judicial:

La sede de evaluación será la Sede Académica del Poder Judicial, en el Club Sirio Libanés, Entre Ríos 33 Sur.

Segunda Circunscripción Judicial:

Comprende Jáchal e Iglesia. La evaluación será en San José de Jáchal y, para elegir esta opción, tenés que contar con domicilio en Jáchal o Iglesia.

Por eso, revisá bien la circunscripción antes de enviar el formulario, ya que la elección se realiza durante la inscripción y no podés anotarte en ambas.

6. Declarar discapacidad, si corresponde

El formulario contempla la posibilidad de declarar una discapacidad. En caso de hacerlo, posteriormente se solicitará el certificado correspondiente y, según la condición acreditada, se determinará si corresponde adaptar alguna de las evaluaciones.

7. Revisá toda la información antes de enviar

Antes de finalizar, comprobá especialmente:

Datos personales.

Nacionalidad.

Domicilio.

Estudios secundarios.

Circunscripción elegida.

Datos de contacto.

Cualquier otra información solicitada por el formulario.

8. Finalizá la inscripción

Una vez completados los campos requeridos, seguí las instrucciones del sistema para enviar el formulario. La inscripción debe quedar realizada dentro del período habilitado: hasta el viernes 4 de septiembre a las 12:00.

¿Qué pasa después de inscribirse?

El concurso tiene cinco instancias eliminatorias. Para avanzar hay que aprobar cada una:

Dactilografía: escribir correctamente 100 palabras de un texto jurídico en 4 minutos.

Ortografía: corregir un texto con errores en 5 minutos.

Curso virtual: obligatorio, asincrónico y autogestionado, compuesto por nueve módulos.

Conocimientos teóricos: 100 preguntas, de las cuales hay que responder correctamente al menos 71, en 75 minutos.

Entrevista personal: asistencia obligatoria.

Importante

Inscribirse y aprobar el concurso no significa obtener automáticamente un puesto. El proceso permitirá conformar un registro de aspirantes para futuros cargos de planta permanente, que podrán ser cubiertos de acuerdo con las necesidades de personal.

Si tenés problemas o dudas específicas durante la inscripción, el Poder Judicial informó como vías de consulta el teléfono 4222611, internos 363, 372 y 373, además del correo indicado en su comunicado oficial.