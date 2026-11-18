La EPOC puede avanzar durante años sin causar molestias evidentes y muchas personas descubren que la padecen cuando su capacidad pulmonar ya está afectada. El estudio argentino EPOC.AR, publicado en 2018 y realizado en seis aglomerados urbanos, detectó la enfermedad en el 14,5% de los adultos de 40 años o más. Además, el 77,4% de los casos identificados no tenía diagnóstico previo.

En el Día Mundial de la EPOC el neumonólogo Martín Fullana advirtió sobre la necesidad de buscar la enfermedad en personas con antecedentes de tabaquismo.

"La EPOC es una enfermedad que en un comienzo es asintomática", explicó a DIARIO HUARPE.

El especialista indicó que la espirometría es la prueba fundamental para detectarla, se trata de un examen que mide cómo circula el aire por los pulmones y ayuda a confirmar si existe una obstrucción persistente.

Cuándo hacer el primer control

La EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que dificulta la salida del aire y no tiene cura, aunque puede tratarse. Su principal causa es el cigarrillo, pero también influyen la exposición laboral a polvo o sustancias químicas, la contaminación y determinados antecedentes respiratorios o genéticos.

Los síntomas más habituales son tos persistente, flema y falta de aire al caminar o subir escaleras. Con el tiempo, actividades cotidianas que antes no costaban esfuerzo pueden volverse difíciles.

Fullana recomendó que quienes fuman consulten desde los 40 años, incluso si todavía no sienten falta de aire. En estos pacientes aconseja controles con espirometría y seguimiento periódico; la frecuencia de repetición debe ajustarse a cada caso según la evaluación médica.

Qué ocurre si se detecta tarde

Un diagnóstico tardío puede encontrar al paciente con daño pulmonar avanzado, crisis respiratorias y, en los cuadros más graves, necesidad de oxígeno domiciliario. Fullana señaló que la EPOC también se asocia con un mayor riesgo de infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias y accidentes cerebrovasculares.

Por eso, además de detectar la enfermedad, es necesario sostener los controles, abandonar el tabaco y cumplir el tratamiento indicado. El objetivo es reducir las exacerbaciones, episodios de agravamiento que pueden acelerar el deterioro de la función respiratoria.

El riesgo del viento Zonda en San Juan

El viento Zonda, el polvo en suspensión y las condiciones secas de San Juan pueden intensificar las molestias y favorecer las crisis en personas con EPOC. Fullana aclaró, sin embargo, que las infecciones virales son una de las causas más frecuentes de exacerbaciones.

En días de polvo o viento intenso conviene reducir las actividades al aire libre y evitar la exposición al humo. También resulta importante mantener las vacunas recomendadas al día y consultar rápido si aumenta la falta de aire, la tos o la cantidad de flema.

Dónde hacerse una espirometría en San Juan

Fullana confirmó que los hospitales Rawson y Marcial Quiroga cuentan con neumonólogos y equipos para realizar espirometrías. También se puede comenzar la consulta en un centro de salud y obtener una derivación cuando corresponda.

"Hay pacientes que andan por la vida sin saber que tienen EPOC", advirtió Fullana. Su mensaje es no esperar a sentir que falta el aire para consultar si se tienen factores de riesgo.

En el Marcial Quiroga, los turnos para especialidades ambulatorias se gestionan al 0800-999-9779, de lunes a viernes de 7 a 19. En el Rawson, los turnos para prácticas de Neumonología de adultos se solicitan presencialmente de lunes a viernes, de 7 a 11, con derivación médica.