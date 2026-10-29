Tras varias horas de permanecer prófugo y luego de abandonar Brasil tras su derrota en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el excandidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro rompió el silencio con un extenso comunicado público.

La publicación generó una fuerte polémica y un notable revés digital luego de que el político borrara y volviera a difundir el texto en cuestión de minutos con una modificación clave: en su primera versión se autoproclamaba “verdadero presidente electo de Brasil”, mientras que en la segunda rebajó el tono para presentarse simplemente como “líder de Brasil”.

La primera versión del mensaje fue emitida a las 17:19 horas, mientras que la corrección se publicó a las 17:41 horas, con apenas 22 minutos de diferencia.

En el escrito, el dirigente cuestiona duramente los comicios y habla de un supuesto “fraude electoral” sin presentar pruebas fehacientes, apuntando contra el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF) por ampliar los plazos de votación y habilitar una diferencia de más de 10 millones de votos para Lula entre la primera y segunda vuelta.

En el núcleo de su descargo, el excandidato confirmó su salida rumbo a Estados Unidos con escala previa en la Argentina, justificando su huida como una estrategia para evitar la persecución judicial en su contra, la cual calificó como una “caza de brujas” y un “golpe de Estado” orquestado por el actual régimen.

En este marco, Bolsonaro agradeció el apoyo de Milei: Elogió su “valentía, su sentido de la justicia y de la legalidad” por facilitar y permitir su escala y tránsito por territorio argentino durante la huida.

Agradecimiento a Donald Trump, que valoró el recibimiento en Estados Unidos, destacando al país del norte como una “tierra de libertades y de hermanos” y al líder estadounidense como un “defensor de la libertad de expresión”.

Negando categóricamente haber escapado de la justicia ordinaria —pese a reconocer que no existía una orden de detención formal pero sí medidas restrictivas pendientes—, el dirigente comparó su situación con figuras históricas del exilio político como Rui Barbosa, Charles de Gaulle, José Martí y disidentes venezolanos como Juan Guaidó y Edmundo González.

Finalmente, en el tramo final del comunicado dirigido a sus más de 60 millones de votantes y a legisladores aliados, adelantó que continuará liderando la oposición al gobierno de Lula da Silva desde el exterior. Anunció que en los próximos días presentará una estrategia para movilizar a sus seguidores por vías pacíficas y frenar lo que denomina la consolidación de un “régimen dictatorial” en Brasil.