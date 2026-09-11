El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio el primer paso formal luego del reclamo presentado por Vélez contra Boca por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. La entidad le otorgó al Xeneize un plazo de cinco días para presentar su descargo.

La medida todavía no representa una resolución sobre el fondo de la disputa. Según quedó establecido en el boletín del Tribunal, Boca deberá tomar conocimiento del expediente y responder dentro del plazo establecido. Recién después continuará el análisis que determinará si corresponde o no aplicar una sanción deportiva.

La polémica comenzó después del encuentro disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Boca y Vélez empataron 0-0 durante los 90 minutos y el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final.

Sin embargo, días después el Fortín presentó una protesta formal ante el Tribunal de Disciplina. El argumento de Vélez es que Boca incluyó seis jugadores extranjeros en la planilla, cuando sostiene que la reglamentación permite un máximo de cinco para un mismo encuentro.

Los seis futbolistas involucrados fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia, Carlos Palacios y Ángel Romero. De ellos, cinco tuvieron participación en el encuentro, mientras que Romero permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.

Vélez pretende que la situación sea considerada una "alineación indebida" y pidió que Boca sea sancionado con la pérdida del partido. En su presentación, el club de Liniers solicitó que el resultado sea registrado 3-0 a su favor, lo que modificaría la clasificación obtenida por el Xeneize en los penales y le otorgaría al Fortín el pase a cuartos.

Desde Boca, en cambio, sostienen que no existió una ventaja deportiva debido a que solo cinco extranjeros ingresaron al campo de juego. Además, el club reunió antecedentes en los que irregularidades administrativas terminaron con multas económicas o apercibimientos, pero sin modificaciones en los resultados deportivos.

Un antecedente incluido en el mismo boletín podría ser considerado en el análisis. En el Torneo Clausura femenino, Belgrano realizó seis cambios ante Lanús y, pese al reclamo del Granate por alineación indebida, el Tribunal mantuvo el resultado del encuentro y sancionó económicamente al conjunto cordobés.

Por ahora, Boca mantiene su clasificación y aparece como rival de Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. La llave está programada para el domingo 27 de septiembre, aunque el Tribunal deberá resolver antes el planteo realizado por Vélez.