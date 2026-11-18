La delegación de la Argentina se abstuvo este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) durante la votación de una resolución impulsada por la Relatoría Especial sobre violencia contra mujeres y niñas, al acompañar la postura adoptada por Estados Unidos.

La iniciativa, presentada en el marco de la Agenda 2030 para intensificar las políticas estatales y actualizar las legislaciones contra la violencia de género y la esclavitud, fue aprobada por una amplia mayoría de 175 votos a favor, frente a seis abstenciones y un único voto en contra emitido por Afganistán.

Según se desprende del registro de la sesión, el bloque de seis países que optó por la abstención estuvo integrado por Argentina, Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

El texto aprobado fundamentaba la necesidad de reforzar las medidas de protección a partir de los niveles críticos de violencia que padecen mujeres y niñas en zonas de conflicto armado abierto, mencionando específicamente la situación en Palestina, la guerra entre Ucrania y Rusia, y los conflictos internos en Sudán y Myanmar.

Durante el debate, la representación estadounidense —bajo la administración de Donald Trump— justificó su postura al objetar las referencias incluidas en el documento respecto de cuestiones de género, salud sexual y reproductiva y educación sexual, argumentando que dichos puntos no constituyen una prioridad para la Casa Blanca y podrían interferir con las legislaciones y competencias nacionales.

De acuerdo con el informe de la jornada, la diplomacia argentina encabezada por el canciller Pablo Quirno acompañó el criterio planteado por Washington, manteniendo una línea similar a la adoptada en noviembre de 2024 ante una resolución de características análogas.

La decisión generó cuestionamientos desde sectores políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos locales, que señalaron una contradicción entre el voto en el organismo multilateral y la legislación vigente en el país en materia de prevención y erradicación de la violencia de género.

Asimismo, desde la oposición recordaron otros antecedentes recientes en los que la administración de Javier Milei modificó posturas diplomáticas históricas de la Argentina en la ONU en alineamiento con Estados Unidos e Israel, entre ellos las votaciones vinculadas a la prevención de la tortura, la lucha contra la esclavitud y la trata de personas, el embargo a Cuba, los derechos de los pueblos originarios y el reconocimiento de Palestina como Estado miembro.

Un historial de papelones

Argentina se alineó inmediatamente con el argumento estadounidense sin considerar la legislación nacional que protege esos derechos, los altos niveles de violencia y femicidios ocurridos en el país ni la relevancia internacional que se le da al tema.

No es la primera vez que, en pos de su “amistad” con Washington, el gobierno de Milei y la diplomacia ahora comandada por Pablo Quirno se alistan en la fila de votos a contramano del mundo.

El más reciente fue su negativa a una resolución para prevenir y erradicar la tortura, una posición impulsada por Estados Unidos e Israel. Desde la recuperación de la democracia, en 1983, la Argentina solía apoyar esa iniciativa anual, que recibe la condena unánime de la asamblea internacional.

Este voto se había producido a días de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se presentara ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU y atacara allí a los organismos de derechos humanos que denunciaron las torturas y desapariciones durante la última dictadura cívico militar.

Otro de los votos vergonzosos del gobierno de Milei fue en marzo último, cuando rechazó una resolución contra la esclavitud y la trata de personas. La iniciativa había sido impulsada por Ghana para que la esclavitud sea reafirmada como crimen de lesa humanidad y se promueva el debate sobre reparaciones históricas. Argentina, Estados Unidos e Israel fueron los únicos tres países que votaron en contra.

En octubre de 2025, el Estado argentino también contradijo una de sus posiciones históricas en materia de política internacional. Junto a Washington, Tel Aviv y gobiernos de otros cuatro países rechazó una resolución de la ONU que condenaba el bloqueo a Cuba.

Para sumar otro papelón, en marzo de ese mismo año, la diplomacia de La Libertad Avanza (LLA) rechazó la Declaración del Día Internacional de la Coexistencia Pacífica, que había sido impulsada por distintos organismos de la ONU.

En noviembre de 2024, Milei también se alió con Trump y con una diferencia de tres días pasó dos papelones: votó contra una resolución que protegía los derechos de los pueblos originarios y luego rechazó otra para “intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas”.

Ese mismo año –también en línea con Estados Unidos e Israel-, la Argentina votó contra la adhesión de Palestina como Estado de Naciones Unidas. Sin embargo, su incorporación del Estado de Palestina fue aprobada por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones.