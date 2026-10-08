La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue generando controversias. Después de las críticas por la organización del homenaje realizado el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, la productora contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que responsabilizó a River Plate por algunas de las fallas del espectáculo. Sin embargo, la explicación quedó bajo cuestionamiento debido a contradicciones entre los argumentos presentados y las fechas en las que se realizaron modificaciones en el estadio.

La empresa Marketing Sports, encargada del evento organizado por la entidad que preside Claudio Tapia, sostuvo que uno de los principales inconvenientes estuvo relacionado con la ausencia de la pantalla LED del Monumental. Según su versión, River había retirado ese equipamiento tres días después de que la AFA anunciara el partido de despedida de Messi frente a Benín.

No obstante, la cronología de los hechos contradice esa afirmación. River había comunicado oficialmente el inicio del desmontaje de la pantalla gigante el 8 de julio de 2026, mientras que la AFA anunció el encuentro ante Benín recién el 15 de septiembre. Es decir, los trabajos habían sido informados más de dos meses antes de que se confirmara el partido.

Incluso, durante ese período, el conjunto de Núñez disputó siete encuentros oficiales en el Monumental sin la pantalla. Por lo tanto, la ausencia de ese equipamiento era una condición conocida antes de que comenzara la organización del homenaje.

Las acusaciones contra River por el espectáculo

En su comunicado, Marketing Sports también señaló otras dificultades que, según la empresa, perjudicaron la puesta en escena. Entre ellas mencionó la falta de autorización para instalar un escenario central dentro del campo de juego, limitaciones en el sonido y la iluminación, y un corte de energía durante la presentación final.

Sin embargo, la productora no precisó cuándo había solicitado esas instalaciones ni qué alternativas se evaluaron para resolver los inconvenientes antes del evento. Otro punto cuestionado fue la decisión de no contratar un grupo electrógeno, pese a que River había sugerido utilizar uno para garantizar el suministro eléctrico.

Desde el entorno del club sostienen que la responsabilidad por la planificación y ejecución del espectáculo correspondía a la AFA y a la empresa contratada, mientras que River había puesto a disposición las instalaciones del estadio.

En ese sentido, consideran que el comunicado busca trasladar al club parte de las críticas que recibió la organización de la despedida del capitán argentino.

La despedida de Messi, marcada por las críticas

Los cuestionamientos no comenzaron durante el espectáculo. La venta de entradas también había generado malestar entre los hinchas debido a la obligación de retirar presencialmente las localidades adquiridas por internet y a la aparición de publicaciones de reventa con sobreprecios de hasta el 800%.

Además, durante la jornada del partido se registraron quejas por aglomeraciones y presunta sobreventa en algunos sectores del Monumental.

A esto se sumó la polémica por el espectáculo de drones realizado después del encuentro. La aparición del logotipo de Sancor Seguros en el cielo provocó abucheos de los hinchas y fuertes críticas en las redes sociales, donde cuestionaron que la publicidad de un patrocinador ocupara un lugar central durante el homenaje a Messi.

La repercusión fue tan grande que la compañía terminó publicando un mensaje de disculpas al capitán argentino. "Llenamos el cielo de luces, y aprendimos algo: cuando está Leo, el que brilla es solo él. Los escuchamos. Gracias siempre, capitán", expresó la empresa.

De esta manera, el evento que debía representar una despedida histórica para el máximo referente de la Selección Argentina quedó envuelto en una serie de controversias. Ahora, el comunicado de la productora abrió un nuevo capítulo, con cuestionamientos sobre las responsabilidades de la AFA y las condiciones que ofreció River para desarrollar el espectáculo.