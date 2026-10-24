Una denuncia presentada en el programa WiFi de A24, conducido por los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti, puso bajo la lupa los millonarios gastos estatales previstos para la organización de los actos centrales con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

La controversia gira en torno a la discrecionalidad del procedimiento administrativo y la existencia de una única oferta multimillonaria registrada en el sistema oficial de compras del Estado.

De acuerdo con el portal oficial COMPR.AR, la firma DF Entertainment S.A. (CUIT 30-71494283-9) consignó una cotización de $8.690.000.000 (ocho mil seisicentos noventa millones de pesos) para brindar el "servicio integral de producción y coordinación general" vinculado a las actividades papales. Dicho monto representa aproximadamente US$ 5,6 millones, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación ($1.550).

El trámite administrativo se tramita bajo el proceso número 79-0012-CDI26 y el expediente EX-2026-100191830–APN-DCYC#JGM, dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones 79/000 de la Dirección General Técnico Administrativa.

Dicha área opera bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Diego Santilli. No obstante, la documentación consultada confirma la existencia de la oferta pero no acredita una intervención personal del jefe de Gabinete, como así tampoco constituye por sí misma una adjudicación formal confirmada.

La postura de la productora

Por su parte, la empresa DF Entertainment emitió un comunicado oficial en el que informó haber sido seleccionada en un proceso para la producción y coordinación general de la misa y la vigilia de jóvenes. Ambos eventos multitudinarios están programados para llevarse a cabo los días 9 y 10 de noviembre en las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, el comunicado de la productora omitió detallar el monto de la contratación, como así tampoco precisó si existirá un esquema de reparto o cofinanciamiento de los gastos entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reavivando el debate sobre los criterios de adjudicación directa y el uso de recursos públicos para eventos masivos.