Una nueva polémica sacude al Mundial 2026. Durante las primeras jornadas de la Copa del Mundo, varios periodistas denunciaron que no pudieron formular preguntas en español en conferencias de prensa oficiales, una situación que generó críticas en medios y redes sociales y puso a la FIFA en el centro de la escena.

El episodio más comentado ocurrió en la previa del encuentro entre Brasil y Marruecos. Un periodista mexicano intentó realizar una consulta en español al defensor marroquí Achraf Hakimi, quien domina ese idioma por haber nacido y crecido en España. Sin embargo, desde la organización se le indicó que debía utilizar uno de los idiomas habilitados para la conferencia.

La situación provocó malestar entre los comunicadores hispanohablantes, especialmente porque el Mundial se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, uno de los principales países de habla española del mundo. Además, el español es uno de los idiomas más utilizados en Estados Unidos y forma parte de los idiomas oficiales reconocidos por la FIFA.

Ante la repercusión internacional, la FIFA salió a aclarar que no existe una prohibición sobre el uso del español. Según explicó el organismo, cada conferencia cuenta con un sistema de traducción determinado por los idiomas de las selecciones participantes, los entrenadores involucrados y el inglés como lengua oficial de trabajo. Por ese motivo, las preguntas deben realizarse en alguno de los idiomas para los cuales existe interpretación simultánea disponible.

En el caso puntual de Brasil y Marruecos, la organización informó que las traducciones habilitadas eran inglés, portugués, árabe, francés e italiano. Como el español no formaba parte de ese esquema, se solicitó a los periodistas que utilizaran alguno de esos idiomas para garantizar que todos los presentes pudieran comprender tanto las preguntas como las respuestas.

A pesar de la explicación oficial, las críticas no tardaron en multiplicarse. El exfutbolista francés Thierry Henry cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que el fútbol está creando barreras donde antes no existían. También consideró contradictorio que un torneo que promueve la diversidad y la inclusión limite la participación de periodistas que trabajan en uno de los idiomas más hablados del planeta.

La controversia se suma a otras situaciones que han marcado el comienzo del Mundial 2026 fuera de las canchas. Problemas migratorios, restricciones de ingreso para algunos protagonistas y dificultades logísticas han generado cuestionamientos a la organización en los primeros días del certamen.

Mientras tanto, la FIFA insiste en que el español no está prohibido y que las limitaciones responden únicamente a cuestiones operativas vinculadas al sistema de traducción de cada conferencia. Sin embargo, el debate continúa abierto y varios medios internacionales reclaman una solución que permita una participación más amplia de periodistas hispanohablantes en las actividades oficiales del torneo.