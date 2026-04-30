Una nueva polémica sacude a la Liga Profesional luego de que la AFA tomara una decisión que beneficia directamente a Racing en un momento clave de la competencia. La medida, que no estaba prevista en el calendario original, podría influir en la definición del Torneo Apertura y generó fuertes cuestionamientos.

La determinación del organismo modificó el escenario deportivo en una instancia decisiva, lo que despertó críticas por una supuesta ventaja otorgada al equipo de Avellaneda en la lucha por la clasificación. La noticia sorprendió tanto a clubes como a hinchas, en medio de una temporada marcada por la paridad.

El cambio se da en un contexto en el que Racing pelea por meterse en los puestos de definición, sin depender únicamente de sus propios resultados. En ese marco, cualquier alteración en la programación o en las condiciones del torneo adquiere un peso determinante.

Desde distintos sectores del fútbol argentino surgieron cuestionamientos por la falta de previsibilidad en las decisiones y por el impacto que pueden tener en la competitividad del certamen. La polémica se suma a otras discusiones recientes en torno al manejo de la competencia.

La Liga Profesional, que depende de la AFA y organiza el campeonato de Primera División, vuelve a quedar en el centro de la escena por resoluciones que generan debate en medio del desarrollo del torneo.

Mientras tanto, Racing se ve favorecido por esta resolución en un tramo decisivo del campeonato, lo que podría resultar clave en sus aspiraciones de avanzar en la competencia.